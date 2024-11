Revolut prepara revolução tecnológica com caixas multibando inteligentes

A operar na Europa e em Portugal há largos anos, o Revolut conquistou utilizadores por ser um prestador de serviços bancários diferente, com respostas pertinentes, nomeadamente para os que gostam de viajar. O futuro espera-se mais tecnológico, com a empresa a anunciar, entre outras coisas, caixas multibanco inteligentes assinadas por si.

Com sede em Londres, o Revolut apresentou-se como uma alternativa digital aos grandes bancos. A sua aplicação, lançada há quase 10 anos, introduziu muitas pessoas a um conceito ao qual estamos mais do que habituados, hoje em dia: gestão dos cartões e contas a partir de uma app, em tempo real.

Além disso, diferenciou-se por não cobrar taxas em operações de pagamento, transferências nacionais ou internacionais, e taxas de câmbio.

Atualmente, há vários outros bancos com oferta semelhantes, pelo que o Revolut está a trabalhar em novos voos.

Revolut vai diferenciar-se com mais tecnologia

Num evento recente, em Londres, o Revolut anunciou que um dos seus principais focos para o próximo ano será a introdução de um assistente baseado em Inteligência Artificial (IA), que ajudará os seus 50 milhões de clientes a navegar na aplicação financeira, gerir o seu dinheiro e personalizar o software.

A par da IA, o Revolut informou que vai lançar caixas eletrónicas da marca. Estas distribuirão dinheiro, à semelhança das caixas multibanco que conhecemos, mas também cartões, num passo que poderá cativar novos clientes.

Futuramente, o Revolut partilhou que planeia adicionar funcionalidades de reconhecimento facial às suas caixas eletrónicas, permitindo autenticações sem o habitual cartão e código PIN.

Segundo a empresa, as caixas multibanco começarão a aparecer em Espanha já no início de 2025.

Por ter uma licença bancária na Europa há algum tempo, o Revolut pode oferecer produtos de crédito aos seus clientes de retalho. Em alguns países, aliás, já oferece cartões de crédito e empréstimos pessoais.

Entretanto, a empresa planeia expandir-se para o crédito à habitação, privilegiando a rapidez: se se tratar de um pedido simples, os clientes poderão esperar uma aprovação imediata, em princípio, e uma oferta final no espaço de um dia útil.

Esta novidade está a começar na Lituânia, estando previsto que a Irlanda e França sejam os próximos países a recebê-la.

Finalmente, o Revolut vai aumentar a sua oferta comercial na Europa com os primeiros produtos de crédito e contas poupança.

No que respeita aos pagamentos, permitirá que os clientes empresariais ofereçam opções de pagamento do tipo "compre agora, pague depois". Especificamente para restaurantes e lojas, o Revolut anunciou que planeia introduzir os terminais Revolut com pagamentos biométricos.