Relatório diz que a Apple poderá trocar a TSMC pela Intel para o fabrico dos seus chips. Será?

De acordo com um novo relatório, a Apple poderá deixar a TSMC e juntar-se à Intel para o fabrico do processador para o iPhone em 2026, quando os chips A20 deverão ser produzidos para a série do iPhone 18.

A Apple estabeleceu uma parceria com a TSMC, em 2014, para fabricar os seus processadores. Nesse ano, a gigante de Cupertino lançou o chip de aplicações A8 para o iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mini 3 e iPad Air 2. Entretanto, o chip A7 foi construído pela Samsung Foundry.

Desde então, a relação entre a Apple e a TSMC tem crescido, com a Apple a ser o maior cliente da empresa taiwanesa. Afinal, a norte-americana recorre a esta para construir outros componentes, como os processadores da série M.

As duas empresas têm uma relação de tal forma boa, que a TSMC terá assegurado à Apple algumas vantagens.

Por exemplo, a Apple conseguiu reservar toda a produção de 3 nm de primeira geração da TSMC, fazendo com que os iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max fossem os únicos smartphones fabricados em 2023 alimentados por um chip de 3 nm.

Além disso, a TSMC terá, também, coberto os pagamentos relativos a chips de 3 nm de primeira geração defeituosos produzidos por si para a Apple que não passaram no controlo de qualidade. Tradicionalmente, o designer do chip, neste caso a Apple, é quem paga o custo de fabrico de um processador que acaba por ser descartado.

Poderá a Apple querer que a Intel fabrique os chips do iPhone 18?

A Apple verá os chips A19 e A19 Pro do próximo ano serem produzidos pela TSMC, e esperava-se que o A20 e o A20 Pro de 2026 fossem, também, fabricados pela taiwanesa.

Ainda que seja improvável que a Apple troque a TSMC pela Intel, conheceremos os planos da gigante de Cupertino dentro de poucos meses.

