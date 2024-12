Combustíveis: já há preços da gasolina e gasóleo para a próxima semana

Como é já habitual, os preços dos combustíveis para a próxima semana já são conhecidos. Apesar de as descidas serem sempre de considerar, a mudança não é significativa.

Gasóleo desce um cêntimo, mas gasolina mantém preço

Mais uma semana sem grandes oscilações, com a mudança de valores a prever-se residual.

De acordo com fontes do setor, o preço médio do gasóleo descerá um cêntimo e o da gasolina deverá manter-se.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, é disponibilizada informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.