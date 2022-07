Toyota reduz a produção de veículos na fábrica do Texas devido ao calor extremo

As altas temperaturas fazem-se sentir na grande parte das regiões do hemisfério norte e no nosso país esse tem sido o tema que abre os telejornais, devido infelizmente aos incêndios que têm feito estragos em várias zonas do país.

Mas noutros países a situação não está melhor, e de acordo com as informações recentes, a Toyota reduziu a produção dos seus veículos na fábrica localizada no Texas devido ao calor extremo.

Calor faz a Toyota reduzir a produção dos seus carros no Texas

Segundo as notícias reveladas, a Toyota Motor Corp. disse nesta quinta-feira (14) que reduziu a produção na sua fábrica de montagem em San Antonio, no Texas, uma vez que a onda de calor que se faz sentir sobrecarrega o fornecimento de energia do estado norte-americano.

Os detalhes indicam que o operador da rede elétrica do Texas tomou algumas medidas de emergência na quarta-feira (13) para evitar apagões contínuos à medida que aumentou significativamente a procura por eletricidade.

De acordo com um porta-voz da fabricante japonesa, a empresa poderá suspender a produção na maioria dos dias antes das 14h00 e ainda reduzir os turnos noturnos. Estas ações terão efeitos imediatos até meados do mês de agosto.

A Toyota já havia programado suspender a sua atividade durante 7 dias na próxima semana, mas o motivo nessa altura prendia-se com a escassez global de semicondutores, e não com a onda de calor que atualmente se sente.

Como tal, a empresa junta-se agora a outras também localizadas no Texas, como a Samsung Electronics, que estão a usar uma menor quantidade de energia. Num comunicado emitido nesta quinta-feira, a Samsung esclareceu que "estamos a monitorizar cuidadosamente as condições climáticas e a contactar com as autoridades locais para ajustarmos os nossos planos".