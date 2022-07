Projeto de 5,4 mil milhões de euros na área do hidrogénio aprovado

Como é do conhecimento, Portugal tem apostado no hidrogénio. Em maio, António Costa Silva, ministro da Economia, num evento em Hanover, referiu a importância do hidrogénio e disse que Portugal quer produzir hidrogénio em ilhas de eólicas no meio do mar.

Bruxelas aprovou agora um grande investimento em tecnologia de hidrogénio na UE que envolve Portugal.

A Comissão Europeia aprovou hoje um grande projeto europeu comum para a promoção do desenvolvimento da tecnologia do hidrogénio, que envolve Portugal e 14 outros Estados-membros, que poderão disponibilizar até 5,4 mil milhões de euros.

Este inédito projeto importante de interesse europeu comum («IPCEI») na área do hidrogénio, denominado «IPCEI Hy2Tech» foi preparado e notificado conjuntamente por 15 Estados-membros – Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha Estónia, Finlândia, França, Grécia, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal e República Checa –, envolvendo 41 projetos distintos nos quais participarão 35 empresas com atividades num ou mais países do bloco.

A ‘luz verde’ hoje dada pela Comissão, ao abrigo das regras da UE em matéria de auxílios estatais, permite aos Estados-membros envolvidos disponibilizar até 5,4 mil milhões de euros de financiamento público que, segundo Bruxelas, deverão desbloquear 8,8 mil milhões de euros adicionais em investimentos privados.

Margrethe Vestager, responsável pela Concorrência, referiu que...

O hidrogénio tem um enorme potencial futuro. É uma componente indispensável para a diversificação das fontes de energia e a transição ecológica. O investimento em tecnologias inovadoras pode, no entanto, ser arriscado para um Estado-membro ou para uma única empresa. É aqui que as regras em matéria de auxílios estatais para os IPCEI têm um papel a desempenhar. O projeto hoje apresentado é um exemplo de uma cooperação europeia verdadeiramente ambiciosa para um objetivo comum fundamental

Bruxelas salienta que a aprovação deste projeto “faz parte dos mais amplos esforços da Comissão para apoiar o desenvolvimento de uma indústria europeia do hidrogénio inovadora e sustentável”, particularmente importante agora face aos objetivos de descarbonização e de autonomia energética da UE.