E Porque Hoje é Sexta

Um dia o leão, o rei da selva, decide ir de férias e deixa tudo ao comando da ovelha.

Estava a ovelha a passar quando chega o lobo a andar de mota, sem capacete. O lobo e a ovelha não se davam muito bem um com o outro, e a ovelha decidiu aproveitar-se desta altura.

Manda-o parar, dá-lhe uma chapada e diz:

- Vai buscar o capacete!

- Mas...mas...mas...

- Cala-te e vai buscar o capacete!

E lá foi o lobo mas no dia seguinte acontece a mesma coisa, e assim durante uma semana. Então o lobo cheio de ligaduras e pensos telefona ao leão a contar o sucedido.

O leão diz que vai falar com a ovelha:

- Olá, ovelha! Ouvi dizer que andas a bater no lobo só por causa de um capacetezinho. Mas porque é que não arranjas uma razão melhor para lhe bater? Já sei! E que tal se lhe pedisses um copo de vinho, se ele te der vinho branco bates-lhe porque querias tinto, se te der tinto, bates-lhe porque querias branco.

- Boa ideia! É isso mesmo que eu vou fazer!

No dia seguinte o lobo vai na mota, a ovelha manda-o parar e ele já tava todo encolhido:

- Não me batas!

Não me batas!

- Não te preocupes. Não te vou bater. Dá-me mas é um copo de vinho.

- Branco ou tinto?

A ovelha dá-lhe uma chapada:

- Vai buscar o capacete!