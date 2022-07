As escovas de dentes tradicionais são essenciais para manter uma boa higiene dentária. No entanto, as escovas de dentes elétricas, além de maior durabilidade, ainda garantem uma limpeza mais eficaz. É nesse sentido que por diversas vezes aqui vamos mostrando o que a tecnologia nos tem para oferecer e a Oclean é uma das marcas que atua neste segmento com propostas de elevada qualidade.

Conheça a nova Oclean F1 disponível por cerca de 20 €.

A Oclean F1 é uma das mais recentes escovas de dentes elétricas da marca e que entra diretamente no segmento de baixo custo.

Este produto é bastante silencioso. Segundo indicação da marca, tem tecnologia de redução de ruído, emitindo apenas 45 db. O motor integrado é capaz de fazer 3600rpm, permitindo ao utilizador um ajuste de três modos de limpeza, nomeadamente as funções de limpeza normal, branqueamento e lavagem suave.

A bateria pode proporcionar uma autonomia para 30 dias, numa utilização referida como "normal". O carregamento é feito através de suporte magnético e deve durar cerca de 2 horas.

A Oclean garante uma escovagem confortável e eficaz, graças ao design em 3D, sendo ainda certificada pela FDA. Segundo as orientações médicas, os dentes devem ser escovados por pelo menos 2 minutos, 2 a 3 vezes por dia. Para facilitar esta contagem, a Oclean F1 inicia a escovagem e a cada 30 segundos faz uma paragem, para mudar a zona de escovagem.

Esta escova tem, obviamente, certificação de resistência à água, IPX7. Está disponível nas cores azul escuro e azul claro, sendo que na frente existe um botão para ligar e selecionar os modos de limpeza, bem como um painel luminoso que indica a percentagem de bateria e os próprios modos de limpeza.

A escova de dentes Oclean F1 está disponível em promoção, por apenas 20,95€, com taxas incluídas. Pelo mesmo preço, de 20,95, está disponível um kit de 4 cabeças de substituição Oclean.

Oclean F1