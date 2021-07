Toyota junta-se às Daihatsu e Suzuki para desenvolver carros comerciais elétricos

As fabricantes Daihatsu e Suzuki anunciaram que irão juntar-se à Toyota, numa aliança liderada por esta última. O objetivo passa por desenvolver carros comerciais elétricos.

Desta forma, as fabricantes poderão potencializar a produção, além de aumentar a conetividade entre as empresas envolvidas.

Conforme temos vindo a ver, a transição para uma mobilidade elétrica está, aos poucos, a acontecer. Contudo, com a rapidez que lhe está a ser exigida, há fabricantes que receiam não conseguir dar resposta, ao mesmo tempo que garantem a rentabilidade do seu negócio. Por essa razão, vão começando a surgir parcerias e alianças.

Por exemplo, a Honda está à procura de colaborações com outras fabricantes, por forma a ver os custos do desenvolvimento de carros elétricos reduzidos. Além desta, também a Toyota se juntou a mais duas fabricantes – Daihatsu e Suzuki – numa aliança liderada por si, e que conta também com a Hino e a Isuzu. Neste caso, cada uma das fabricantes receberá uma participação de 10% na empresa comum, ao passo que a Toyota terá uma participação maioritária, de 60%.

Com a adesão da Suzuki e da Daihatsu ao projeto e o trabalho conjunto, poderemos expandir o nosso círculo de cooperação para abranger não, só veículos comerciais, mas também pequenos veículos.

Disse o presidente da Toyota, Akio Toyoda. Afinal, o objetivo da Commercial Japan Partnership Technologies Corporation é aumentar a competitividade das empresas envolvidas no mercado dos carros comerciais elétricos.

Alianças com a Toyota focam-se nos consumidores

No âmbito da aliança que estabeleceram, a Toyota, a Isuzu Motors e a Hino Motors estão a trabalhar em tecnologias elétricas, de hidrogénio, ligadas e autónomas. Estas três fabricantes controlam, de acordo com a Associated Press, 80% do mercado de camiões do Japão.

As duas novas aliadas são especialistas em carros ‘kei’ – que constituem cerca de 40% do mercado automóvel japonês. Os carros ‘kei’, um modelo tipicamente japonês, são eficientes em termos de combustível, pequenos (sendo esta uma vantagem, tendo em conta as estradas do Japão), e são populares entre os agricultores e retalhistas.

Queremos proporcionar melhores vidas às pessoas. Os carros ‘kei’ são feitos para uma linha de vida prática e sustentável para o Japão.

Disse Toyoda, numa conferência de imprensa.

Embora Toyoda tenha reconhecido que as empresas são rivais, acredita que precisam de colaborar para beneficiar os consumidores. Mais do que isso, por trabalharem em conjunto, as fabricantes conseguem reduzir os custos e aumentar a eficiência.