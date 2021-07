Hacker britânico preso em Espanha por ter “hackeado” a conta oficial da Apple no Twitter

Um cidadão britânico de 22 anos foi recentemente preso em Espanha por “hackear” a conta da Apple, Barack Obama, Joe Biden, entre outras contas de importantes empresas, celebridades, políticos e outros durante o ano de 2020.

O caso envolveu o acesso indevido às contas de pessoas ou empresas influentes para promover a venda de criptomoedas. O hacker estava a ser perseguido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Hacker poderá passar vários anos na prisão

Há cada vez menos condescendência com criminosos que atacam interesses de pessoas ou empresas. Os EUA, assim como outros países, estão a fechar o cerco aos hackers que invadem sistemas de segurança, empresas, hospitais ou até as redes de abastecimento de águas.

Neste caso, que não é uma novidade, Joseph O’Connor, de 22 anos, é acusado de “hackear” mais de 130 contas da popular rede social Twitter e foi perseguido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Assim que conseguiu ter acesso às contas, fez vários tweets nos quais anunciava uma forma de ganhar mais dinheiro com Bitcoins.

Hacker foi detido em Málaga, Espanha

O jovem era procurado há algum tempo pelos Serviços Secretos dos Estados Unidos, pelas autoridades policiais do Reino Unido e pelas autoridades espanholas, que conseguiram prendê-lo em Estepona, Málaga.

Conforme podemos ver na imagem em cima, o jovem O’Connor, também conhecido como “PlugWalkJoe”, com outras pessoas, mostrou nas contas oficiais da Apple como ganhar ou dobrar dinheiro através criptomoedas. Mas o ataque deste jovem não fica apenas na rede social Twitter, ele também é acusado de roubo de contas do TikTok e Snapchat, além de assédio juvenil.

O papel de O’Connor no ataque ao Twitter foi anunciado anteriormente por Krebs on Security e numa entrevista de 2020 publicada no The New York Times. O’Connor afirmou que não estava envolvido no hack e que eles deveriam procurar evidências para o conseguir incriminar.

Eles podem vir prender-me, eu rio-me deles. Eu não fiz nada.

Disse o jovem na entrevista.

Como referimos, este tipo de ataque não é uma novidade, nem a sentença do crime o será. Conforme foi notícia, outro jovem de 18 anos, de seu nome Graham Ivan Clark, foi considerado o principal responsável pelo ataque o corrido da mesma forma e à conta dessa façanha foi condenado a três anos de prisão no início deste ano.

Mason “Chaewon” Sheppard e Nima “Rolex” Fazeli, do Reino Unido, também foram acusados ​​pelo ataque e enfrentam duras penas de prisão.