Desde que chegou ao mercado que a Tesla tem dominado de forma total o segmento dos carros elétricos. As suas propostas cativaram os condutores e rapidamente as vendas dispararam, com números crescentes a cada novo trimestre.

Um novo estudo realizado mostra que a Tesla poderá em breve perder esta sua posição única e dar espaço a uma nova marca que irá controlar o mercado. Descubra qual será a próxima marca a dominar o mercado de carros elétricos e que irá tirar a Tesla do seu trono.

O domínio da Tesla pode estar ameaçado

A Tesla é atualmente uma das mais importantes marcas no campo dos carros elétricos. Tornou acessível o acesso a todas as tecnologias necessárias e as suas propostas conseguiram dominar os mercados onde esta marca está presente.

Esta posição tem sido contestada por outras marcas, que apresentam agora as suas primeiras propostas de forma massificada. Encaram os carros elétricos como alternativa e focam os seus desenvolvimentos nestas áreas com propostas válidas.

Vai haver um novo domínio nos carros elétricos

Um estudo recente da Bloomberg Intelligence revelou que a Tesla deverá perder a sua posição de topo muito em breve. A marca deverá ver a sua posição diminuir de forma constante até que em 2024 será ultrapassada.

Quem vai conseguir realizar esta tomada será a bem conhecida Volkswagen, que até 2024 conseguirá ter muitas mais propostas de carros elétricos. A gigante alemã deverá conseguir duplicar a sua produção e ultrapassar os dois milhões de carros elétricos até 2024, momento em que irá ultrapassar a Tesla no mercado global.

Volkswagen irá conquistar o seu lugar em 2024

A Tesla deverá conseguir manter o domínio nos EUA, pelo menos por alguns anos mais. No entanto, é inevitável que a Volkswagen inicie a sua expansão global e ultrapasse as fronteiras da Europa, focando-se no mercado americano, que deverá dominar depois.

Claro que a Tesla deverá fazer a vida difícil à Volkswagen, aumentando a produção dos seus carros elétricos. Já o começou a fazer na Gigafactory de Berlim, com metas de produção de 500.000 carros por ano, e outras medidas que deverá tomar em breve.