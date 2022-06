Tal como outras marcas, a Samsung tem também o seu ecossistema, que assenta maioritariamente no Android. É aqui que tem os seus smartphones, os seus smartwatches e os seus tablets, com software próprio que traz alguns extras importantes.

Ainda assim, e por ser Android, permite que muitos dos seus serviços possam ser usados por outras marcas. Esta união parece estar agora a falhar, no que toca à utilização do Samsung Pay nos smartwaches da marca. Este serviço parece agora limitado apenas aos smartphones Galaxy.

Falhas nos pagamentos com os smartwatches da marca

Com um ecossistema aberto, a Samsung dá aceso a todas as suas funções em qualquer smartphone Android, sem perder funcionalidades. Esta capacidade tem sido útil e não prende os utilizadores a equipamentos específicos, como algumas marcas fazem.

Pois esta abertura parece estar a falhar agora, pelo menos na utilização do Samsung Pay nos smartwatches da marca. Estes parece estar a ter problemas sempre que o smartphone em causa não é um dos Galaxy da empresa coreana.

Samsung Pay falha se não tiver um smartphone Galaxy

As queixas parecem acumular-se tanto no Reddit como nos fóruns da Samsung, sem que exista uma razão para esse comportamento. Surge apenas um erro associado à conta do utilizador, quando se tenta fazer pagamentos com o smartwatch. Isto acontece mesmo com os dados do utilizador a estarem corretos.

O único padrão que está presente é mesmo a utilização de smartphones que não são da Samsung, o que aponta para uma situação associada aos Galaxy da marca. Há ainda relatos de que o problema acontece tanto em smartwatches recentes, com Wear OS, e modelos mais antigos, que ainda usam o Tizen.

Empresa deverá em breve resolver o problema desta app

Com esta informação disponível, tudo aponta para que o problema esteja mesmo na app Samsung Pay, que nestes casos é uma app externa. Nos smartphones Galaxy este faz parte do sistema operativo e está integrado de forma plena no Android.

A Samsung ainda não se manifestou sobre esta situação, que certamente não terá sido provocada pela empresa. Em breve deverá surgir uma atualização que corrige este problema e traz novamente a capacidade de fazer pagamentos com o Samsung Pay aos smartwatch da marca, mesmo que o smartphone não seja um Galaxy.