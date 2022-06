Falha ao usar o Gmail no Outlook? Mudança secreta da Google é a razão

Apesar de ser um serviço de email completo, o Gmail da Google permite ser acedido por qualquer cliente de email externo. Estes só precisam de ser configurados com os dados certos e o email vai facilmente ser acedido remotamente. Esta vertente tem estado a falhar nos últimos dias.

Segundo uma análise ao problema, tudo resulta afinal de uma mudança que a Google fez em segredo no acesso ao Gmail.

A Google quer voltar a elevar a segurança

A Google sempre lutou contra a utilização das passwords de acesso aos seus serviços noutras apps ou sites. Procurou garantir que estas eram temporárias e estavam protegidas, garantindo isso com a criação de passwords para essas apps e serviços.

Isso está agora visível em quem tenta usar o Gmail em clientes externos como o Outlook, o Thunderbird ou outros. As queixas começaram há alguns dias, com os utilizadores a serem brindados com pedidos de passwords, que na verdade não permitiam a autenticação.

Crie uma nova password para cada app ou o 2FA

Uma análise ao problema revelou a causa e também a solução. A Google, sem qualquer alerta aos utilizadores, passou a impedir a utilização do username e da password de forma direta nestes clientes de email, pensa-se como uma medida de segurança.

A solução aparentemente é simples, e pode ser ativada por qualquer utilizador. Bastará ativar a autenticação de 2 fatores (2FA) e usar estes dados e este mecanismo extra no momento da autenticação no Outlook ou noutros clientes de email. O 2FA pode ser ativado nesta página da Google.

Solução simples para o Outlook ou noutros clientes

Uma outra alternativa para resolver este problema passa pela criação de uma password dedicada para essa app. Esta palavras-passe de aplicações da Google permite autenticar apenas uma app ou serviço e não dá acesso direto à conta do utilizador. Esta funcionalidade pode ser ativada nesta página da Google.

Caso esteja com este problema de acesso ao Gmail, o ideal é mesmo tomar uma destas medidas de segurança. A Google já tinha alertado para a necessidade da sua utilização, mas agora parece estar a forçá-las, ainda que de forma silenciosa e sem qualquer alerta aos utilizadores.