PureVPN oferece uma aplicação Fire Stick com as funções mais recentes

A PureVPN é uma VPN premium sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, que fornece soluções de privacidade a milhões de clientes em todo o mundo. Se os utilizadores de VPN estão em modo de pesquisa e procuram uma VPN premium ou um utilizador PureVPN existente, então há boas notícias.

Assim, a PureVPN lançou um grande número de funções para melhorar a experiência do utilizador e as velocidades do servidor. Começando com a introdução do protocolo WireGuard para impulsionar as localizações do servidor, a encriptação resistente à Quantum em todos os servidores e uma política de não registos, o serviço VPN está a ser um sucesso em 2022, incluindo no Fire TV Stick.

Por outro lado, os utilizadores do Fire TV Stick e do Android TV podem agora desbloquear plataformas regionais como a Disney+, o Hulu, a HBO Max, o Hotstar, o FuboTV, entre outras. E isto não é tudo! É possível melhorar as capacidades globais de streaming e de download com um único toque de um botão. Além disso, a PureVPN mantém-no a salvo de olhares curiosos, de coletores de dados e de vigilância online.

Desbloqueie um mundo de entretenimento no Fire TV Stick

Transmissão de filmes, programas de televisão e desportos ao vivo no conforto de um sofá com um Fire TV Stick VPN. É possível utilizar a PureVPN em dispositivos Fire TV e podendo assim contornar blocos regionais sem complicações. É viável poder contornar as limitações regionais e assim desfrutar de streaming de boa qualidade na ponta dos dedos a partir do acesso à HBO Max, Paramount+, Servus TV, Disney+, Hulu, e Peacock.

Protocolo WireGuard

O WireGuard é um protocolo VPN de próxima geração que promete ser mais rápido, mais simples e mais seguro do que os demais protocolos VPN. Utiliza a criptografia de ponta e tecnologias avançadas de networking para conseguir proporcionar estes benefícios.

Existem muitas razões para usar o WireGuard em detrimento de outros protocolos VPN. Eis alguns dos benefícios mais importantes:

Velocidade – O WireGuard foi concebido para ser rápido. Utiliza um novo protocolo criptográfico que é muito mais simples e muito mais rápido do que outros protocolos VPN. Isto torna-o ideal para ligações de alta velocidade, como a banda larga e a fibra, Segurança – O protocolo WireGuard utiliza criptografia avançada para manter as informações privadas e dados sensíveis a salvo de olhares curiosos. Está também constantemente a ser auditado por empresas como a KPMG e a Altius para encontrar e corrigir quaisquer vulnerabilidades, Simplicidade – O WireGuard é muito mais simples do que outros protocolos VPN similares. Isto facilita a instalação e a utilização e é muito menos provável que venha a ter problemas.

Em suma, o WireGuard é reconhecido pela sua velocidade, pela sua discrição e pelo facto de consumir poucos recursos. A melhor parte é que os utilizadores do Fire TV Stick não têm de configurar nada porque o WireGuard funciona por defeito no protocolo OpenVPN. Isto pode melhorar a experiência de streaming, mas ajuda a manter o anonimato durante a instalação de ficheiros P2P na internet.

Suporte na aplicação

A PureVPN iniciou um novo Centro de Suporte para ajudar os clientes mais regulares que enfrentem problemas do dia a dia relacionados com:

os seus planos de subscrição,

ligações VPN e

problemas de configuração.

O "Support Center" inclui Live Chat, notificações de apoio e guias abrangentes que oferecem apoio 24 horas a todos os clientes da PureVPN, independentemente do local onde residam.

Quer os clientes PureVPN precisem de ajuda para criar e configurar as suas contas, para resolver problemas de ligação, ou queiram simplesmente saber um pouco mais sobre o funcionamento do PureVPN, a equipa de apoio está agora muito mais próxima, a apenas alguns cliques de distância.

11 novos idiomas

Assim, com esta adição, a PureVPN tornou-se mais abrangente pois está agora funcional em várias línguas, incluindo:

francês,

alemão,

chinês,

espanhol,

russo,

turco,

português brasileiro,

japonês,

italiano,

holandês,

coreano,

entre outras,

Desta forma, consegue, prestar apoio em muitos mais países. Quer os clientes utilizem as aplicações da PureVPN em dispositivos móveis, computadores ou Smart TVs, a nova aplicação suporta vários idiomas para uma melhor utilização.

Detalhes da ligação

Os utilizadores da PureVPN podem ver os detalhes da ligação no painel principal do utilizador, incluindo a velocidade de upload e a velocidade de download.

Além disso, a PureVPN ajuda a que se ligue ao melhor servidor disponível e aos locais se ligou mais recentemente. E, mais, os utilizadores podem ainda avaliar a sua experiência global após a utilização dos servidores PureVPN.

Vantagens da utilização de uma ligação VPN

Existem muitas vantagens quando se utiliza uma ligação VPN, especificamente quanto ao aumento da segurança e da privacidade para o utilizador, o desbloqueio de conteúdos que se encontram com restrições geográficas e sendo possível contornar a censura por parte das entidades governamentais, enquanto navegamos online.

As VPNs disponibilizam uma ótima maneira de aumentar o nível de segurança e de privacidade online. Ao encriptar o tráfego e encaminhá-lo por um servidor VPN, pode dificultar a intrusão de outras pessoas que tentem espiar ou intrometer-se nas atividades dos utilizadores ou que tentem mesmo roubar os dados pessoais.

Seguidamente, as VPNs conferem ainda a possibilidade de desbloquear websites e conteúdos que, de outra forma, poderiam estar interditos ou condicionados de alguma forma no seu país. Ao ligar-se a um servidor VPN a partir de outro país, torna-se possível contornar este obstáculo de censura, acedendo de forma livre à internet.

Finalmente, as VPNs podem melhorar a velocidade da internet e evitar o estrangulamento da largura de banda do seu ISP. Ao encriptar o tráfego e ao encaminhá-lo por um servidor VPN, pode tornar muito mais difícil ao ISP estrangular a ligação.

Planos de subscrição PureVPN

A PureVPN é dos serviços muito mais em conta do mercado, quando devidamente comparada com outros fornecedores de VPN premium existentes.

Com base nas necessidades únicas dos clientes, a PureVPN oferece uma gama de planos de subscrição, onde se incluem planos mensais, anuais, etc.

Logo, é possível escolher entre 1 mês, 12 meses ou 24 meses. Cada plano tem características e benefícios diferentes e específicos:

Plano de 1 mês por $10,95: A opção mais básica e acessível é o plano de um mês. Dá-lhe acesso a todos os servidores da PureVPN em 78 países, mantendo a sua ligação privada,

Plano de 12 meses para $3.24/mês: O plano de 12 meses é o melhor valor. Inclui todas as características de um plano mensal, além de largura de banda ilimitada, Túnel Split, interruptor de internet, e muito mais,

Plano de 24 meses para $1.99: O plano de 24 meses é de grande valor. Inclui todas as apresentações do plano de um mês, além de largura de banda ilimitada, um endereço IP anónimo, encriptação resistente quântica, instalação P2P de alta velocidade e velocidades de servidor até 20Gbps.

Ao obter um plano de 24 meses por $1,99 pode aproveitar três meses de oferta, ajudando os utilizadores a tirar o melhor partido de um plano premium enquanto utilizam todas as funcionalidades, como Split Tunneling, AES-256 bit encriptação, opção de switch de desativação da internet e acesso a uma VPN em 10 dispositivos simultaneamente.

Independentemente dos planos que escolher, a PureVPN dá-lhe acesso a um dos serviços VPN mais rápidos e fiáveis. Então, em resumo, será capaz de navegar na web de forma anónima, desbloquear sites e serviços de streaming, e proteger a sua privacidade on-line.