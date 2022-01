De forma muito discreta e quase sem os clientes darem por isso, a Tesla tem estado a modificar os seus carros. O hardware presente tem sido atualizado por alternativas melhores e mais modernas, oferecendo assim mais aos condutores.

Fruto desta mudança, surge agora uma alteração importante. A autonomia dos novos Model 3 da Tesla está a ser reduzida por culpa do sistema de entretenimento. Este recebeu recentemente um novo processador, que consome mais bateria.

A alteração que a Tesla colocou nos seus carros parecia muito simples. Este fabricante automóvel tomou a decisão de abandonar os processadores Intel Atom A3950 e passar a usar os concorrentes Ryzer da AMD no seu sistema de entretenimento.

Do que foi possível ver de imediato, esta foi uma decisão que acabou por dar mais aos condutores dos carros da Tesla. O sistema de entretenimento ficou mais rápido e com melhor desempenho. Infelizmente, parece que há um ponto negativo neste processo.

New Model 3 vehicles in Australia in addition to other regions are now delivering with the new MCU3 (Ryzen CPU) computer!



Individuals with a pending delivery are now required to agree to a range decrease, due to increased power consumption. pic.twitter.com/lugJaHef0w