A Tesla tem por hábito alterar os componentes dos seus carros sem comunicar ou indicar aos consumidores. Estas são mudanças muitas vezes forçadas quer por limitações da cadeia de produção ou, simplesmente, porque quer melhorar os seus carros elétricos.

Uma das mais recentes alterações chegou no Model Y da Tesla, onde foi trocado apenas o processador do sistema de entretenimento. Esta, que poderia ser uma alteração simples, acaba por ser importante, graças às grandes melhorias que trouxe.

Foi há poucos dias que a Tesla fez uma alteração simples na sua linha de produção do Model Y na Gigafactory da China. Estes carros elétricos passaram a ser equipados com um novo processador AMD Ryzen, tendo assim abandonado os Intel Atom que usavam até aí.

Na altura não foi possível saber a razão desta mudança, tendo sido atribuída a vários possíveis fatores. Um deles, provavelmente o mais lógico, apontava para uma possível limitação no fornecimento destes processadores, algo que sabemos estar a acontecer.

Outra informação que não existia era o impacto que esta mudança teria. Dado que esta mudança está apenas a acontecer na China, os utilizadores ocidentais não têm ainda acesso a estes novos carros elétricos e a esta nova configuração com o novo processador.

A verdade é que estes testes foram já realizados, ainda que apenas na China, e os resultados são muito interessantes. O ganho em desempenho é visível e esta é sem qualquer dúvida uma mudança importante para estes carros da Tesla.

Como pode ser visto no vídeo apresentado acima, a melhoria no desempenho e muito grande. As aplicações no centro de entretenimento dos Tesla demoram menos de metade do tempo a abrir e a app de navegação está mais fluída e mais rápida.

Esta simples mudança, que muitos julgavam ser menor e sem importância, acaba por se revelar importante. O desempenho do centro de entretenimento dos carros elétricos da Tesla melhorou e está agora mais rápido. Falta apenas este processador AMD Ryzen chegar ao resto da produção da Tesla.