COVID-19: cidade chinesa dá 1386€ a quem testar positivo

Quando se fala na pandemia por COVID-19, é normal associar-se à China. O vírus SARS-COV-2 foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei (China), tendo sido confirmados casos em outros países.

Uma cidade chinesa está agora a dar 1386€ a quem testar positivo... sim, leu bem, positivo!

Objetivo visa bloquear os canais de transmissão do vírus que causa a COVID-19

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.

Os residentes da cidade chinesa de Harbin que fizerem um teste de ácido nucleico para o coronavírus e acusarem positivo vão receber uma recompensa equivalente a 1.386 euros, anunciaram hoje as autoridades locais.

A decisão das autoridades visa “bloquear os canais de transmissão do vírus”, ao estimular a população a fazer o teste. A medida atraiu a atenção nas redes sociais do país, com mais de 100 milhões de leituras na Weibo, bastante semelhante ao Twitter.

As autoridades de saúde da cidade também pediram à população que “evitem viagens” e ordenaram o encerramento temporário de estabelecimentos com grande afluência de público, como balneários, discotecas, teatros ou cinemas.

As farmácias vão ser proibidas de vender remédios para a tosse ou gripe e antibióticos e se o comprador apresentar “sintomas suspeitos”, como febre, o estabelecimento deve informar as autoridades, caso não queira enfrentar possíveis responsabilidades legais pela disseminação do vírus.

A China mantém uma política de tolerância zero contra o vírus. As autoridades locais restringem a movimentação de pessoas e organizam testes em massa sempre que um caso é detetado.