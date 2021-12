Não haverá nenhum modelo de GPU Nvidia GeForce 2060 12GB Founders Edition

A Nvidia é a fabricante de placas gráficas mais popular do mundo, muito devido às suas poderosas placas gráficas bastante ambicionadas pelo consumidores, seja para o segmento dos jogos, como para a extração de criptomoedas, como Ethereum.

No entanto, apesar de a empresa norte-americana ter anunciado, embora de forma discreta, o futuro lançamento do seu modelo GeForce RTX 2060 de 12 GB, sabemos agora que simplesmente não haverá nenhuma versão Founders Edition desta placa gráfica.

O anuncio oficial da GeForce RTX 2060 de 12 GB foi basicamente apenas a listagem da mesma no site da Nvidia. No entanto, a fabricante norte-americana não adiantou grandes detalhes sobre o lançamento deste chip gráfico, apesar de a marca ter apontado o dia 7 de dezembro para o início da venda de vários modelos.

Mas de acordo com as últimas informações, esta placa gráfica não vai chegar ao mercado na versão Founders Edition. Portanto, a Nvidia retirou a versão Founders Edition deste modelo da sua página dedicada às especificações da Nvidia RTX 2060.

Como tal, e como os consumidores já estão habituados noutros equipamentos, será praticamente impossível encontrar esta gráfica ao preço sugerido pela marca. Por outro lado, também não foi indicado nenhum preço para esta GPU e já ficou claro que o mesmo vai variar consoante o modelo personalizado por cada marca e também consoante a região em que for comprado.

De acordo com um comunicado da Nvidia à imprensa:

Os preços variam de acordo com o modelo e a região. Esta é uma versão premium da GeForce RTX 2060 de 6GB e esperamos que o preço reflita isso. Entrem em contacto com os nossos parceiros AIC para obter detalhes específicos do produto e do seu preço.