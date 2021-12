iPhone 6 Plus será considerado vintage até o final do ano

Quando a Apple deixa de vender um dispositivo através dos seus canais de distribuição normais, estes produtos são classificados em duas categorias. Assim, o dispositivo ou passa a ser Vintage, ou Obsoleto. Como tal, o próximo dispositivo a entrar na categoria Vintage é o iPhone 6 Plus.

Segundo um memorando interno, a Apple vai integrar o seu primeiro Plus na lista de produtos Vintage da empresa, já que se passaram mais de 5 anos desde que ele foi oficialmente retirado do mercado.

Sobre os produtos vintage e obsoletos

Os produtos são considerados vintage quando a Apple deixou de os distribuir para venda há mais de 5 anos e menos de 7 anos.

Como tal, os produtos são considerados obsoletos quando a Apple deixou de os distribuir para venda há mais de 7 anos. Os produtos Beats da marca Monster são considerados obsoletos, independentemente de quando foram adquiridos.

Assim, conforme é referido pela empresa, é descontinuada toda a assistência a hardware para produtos obsoletos, com a única exceção dos portáteis Mac que sejam elegíveis para um período adicional de reparação, apenas de baterias. Os centros de assistência não podem encomendar peças para produtos obsoletos.

iPhone 6 Plus está prestes a ser um "Vintage"

Se tiver um iPhone 6 Plus a descansar numa gaveta com um problema e estiver relutante em se desfazer dele, pode ainda assim dar-lhe uma segunda oportunidade ao repará-lo antes do final do ano, embora a reparação, seja de que tipo for, custará provavelmente mais do que aquilo a que o aparelho é valorizado no mercado de segunda mão.