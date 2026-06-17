Lisboa e Porto estreiam resposta para vício do jogo a dinheiro e videojogos

Lisboa e Porto vão passar a contar com respostas dedicadas para dois vícios com expressivo crescimento, em Portugal. Respetivamente, uma unidade para tratar a dependência do jogo a dinheiro e um programa direcionado à dependência de videojogos, focado nos mais jovens.

A partir de amanhã, quinta-feira, Lisboa vai passar a contar com um espaço pensado exclusivamente para quem luta contra a dependência do jogo a dinheiro. A nova unidade surge depois de um crescimento expressivo no número de pessoas que pedem ajuda para este problema.

Em 2023, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) tinha 358 utentes em tratamento por perturbação de jogo, num número que subiu 118%, em 2025, para 782 pessoas.

A presidente do instituto, Joana Teixeira, explicou que esta escalada foi o principal motor para a criação de uma resposta especializada.

A nível nacional, as estimativas apontam para uma prevalência estimada de dependência de jogo de 0,6% da população e de jogo problemático de 1,1%, ainda sem dados robustos suficientes para um retrato mais aprofundado até este ano.

Uma estreia em Portugal

Enquanto não fica pronto o edifício do ICAD no Restelo, atualmente em obras, a nova "Unidade de Intervenção no Jogo de Lisboa" vai funcionar provisoriamente no Espaço Jovem, em Lisboa, cedido pela autarquia.

O funcionamento será em regime de ambulatório, sem internamentos, e destina-se numa primeira fase a adultos com dependência de jogo a dinheiro. De ressalvar que o perfil mais comum entre os utentes é o de homens entre os 15 e os 34 anos.

O acesso ao tratamento será feito através do Serviço Nacional de Saúde ou por referenciação interna das restantes unidades do ICAD.

Psiquiatras, psicólogos e... um contabilista

A resposta clínica junta psiquiatras, psicólogos, uma assistente social e até um contabilista, refletindo a necessidade de lidar não só com a vertente psicológica do problema, mas também com as consequências financeiras que costumam acompanhar a dependência do jogo.

O programa vai combinar sessões individuais com grupos de até 14 pessoas, devendo arrancar com três a quatro grupos.

As famílias terão também um papel central na intervenção, já que são frequentemente quem identifica os casos mais graves.

Segundo Joana Teixeira, à Lusa, esta dependência está muitas vezes associada a outras perturbações psiquiátricas, com a depressão e a ideação suicida a destacarem-se entre os casos de jogo a dinheiro.

O modelo "copiado" de Espanha e Inglaterra

A decisão de criar um espaço próprio, fora dos contextos tradicionalmente ligados ao tratamento da toxicodependência, segue modelos já testados em países como Espanha e Inglaterra.

O ICAD garante ter estado a trabalhar de perto com equipas internacionais para adaptar este tipo de programa à realidade portuguesa, contando também com a colaboração de especialistas nacionais na construção do modelo de intervenção.

Porto vai ter resposta para o vício em videojogos

Entretanto, a 29 de junho, o ICAD vai ainda inaugurar, no Porto, numa unidade já existente, um programa direcionado ao tratamento da dependência de videojogos, sobretudo entre os mais jovens, que serão referenciados pelos médicos de família ou pelo próprio instituto.

Segundo Joana Teixeira, a ideia é que, no futuro, as duas respostas se cruzem, ou seja, a unidade de Lisboa inclua videojogos, e o programa do Porto se estenda ao jogo a dinheiro.

Com estes projetos, o ICAD assume que a prioridade imediata é dar resposta a quem já procura ajuda, deixando para mais tarde o reforço da vertente preventiva.

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