A Google tem mantido o Android Auto atualizado com novas funcionalidades e com todas as correções que este parece necessitar. Na verdade, estas alterações nem sempre correm como pretendido e esta proposta não tem estado livre de problemas.

Se a maioria parece ter como origem o próprio Android Auto, a verdade é que há casos que estão fora desta esfera. A mais recente vem do Google Maps, que parece estar com problemas em correr nesta solução da Google e sem uma razão aparente.

Google Maps deixou de funcionar normalmente

Os relatos parecem estar a acumular-se e revelam todos o mesmo comportamento anormal no Android Auto. Este serviço da Google está com um problema, mas desta vez foca-se numa app específica, mas que é essencial para a sua utilização normal.

Neste caso é o Google Maps que tem um comportamento que não era esperado e simplesmente não funciona quando o smartphone Android é ligado ao carro. Esta app desapareceu da lista de apps que pode ser usada e como tal não tem forma de ser chamada para guiar o utilizador.

O Android Auto não parece ter qualquer problema

Curiosamente, o Android Auto continua a estar presente no smartphone Android do utilizador e a poder ser usado, mas desde que não seja ligado a qualquer carro. Confrontada com esta situação, a Google parece ter reconhecido a situação, mas procura mais dados para poder avançar na sua solução.

A informação apresentada pelos utilizadores revela que desde que a atualização 7.2 do Android Auto chegou, no início do ano. Os primeiros relatos pareciam apontar para um problema focado nos smartphones da Samsung, mas esse cenário foi já abandonado.

A Google está já a par do problema para o resolver

Apesar de não existir uma solução direta para este problema do Google Maps, existe uma alternativa para quem usa o Android Auto para se orientar na condução. Esta proposta da Google tem várias alternativas, com o Waze e outras e nestes casos nada parece estar a falhar.

Espera-se que muito em breve surja uma solução para este problema do Google Maps e que este volte a funcionar de forma perfeita no Android Auto. Até lá, a solução é mesmo usar outra app que substitua a que está agora com problemas.