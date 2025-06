Google traz mudança ao Chrome do Android e todos o vão usar de forma diferente

A Google está constantemente a procurar melhorar o seu browser nas diferentes plataformas onde está disponível. Quer criar uma interface uniforme e consistente, com todos a terem a mesma lista de funcionalidades. A mais recente mudança vem para o Android, onde o Chrome passa a poder ver a barra de endereço ser movida para a zona inferior.

A Google muda a barra de endereço no browser

Numa iniciativa que já era esperada há muito tempo, a Google mudou o seu browser, na versão dedicada aos smartphones com o seu sistema. A partir de agora, está agora a permitir que os utilizadores do Chrome para Android tenham uma barra de endereço inferior.

De forma mais simples e clara, esta alteração permite mover a barra de endereço com o seletor de separadores, o menu flutuante de três pontos e outros atalhos para a parte inferior do ecrã. O posicionamento atual da Omnibox, barra de endereço, superior do Chrome continua disponível para quem a preferir usar.

A Google enquadra isto como uma opção de personalização. Declara que dependendo do tamanho da mão e do dispositivo, uma posição na barra de endereço pode ser mais confortável do que a outra. Criaram esta atualização para dar aos utilizadores a flexibilidade de escolher o seu local preferido. Assim, podem navegar mais facilmente e de forma mais natural.

Novidade chega ao Android para todos usarem

Este novo posicionamento é certamente ótimo para utilização com uma mão, considerando a altura dos telemóveis modernos. Bastará pressionar e manter pressionada a barra de endereços para aceder à nova opção "Mover barra de endereços para o fundo", com a opção "Copiar link" a aparecer também neste menu. Uma vez ativo, também se pode aceder a Definições > Barra de endereços.

Esta novidade está a ser implementada a partir de agora e a Google revelou também que "estará disponível para todos nas próximas semanas". Para ter acesso a esta mudança, os utilizadores devem certifique-se de que estão a utilizar a versão mais recente do Chrome para o Android.

Ainda que seja uma novidade no Android, esta posição da barra de endereço do Chrome não é nova. A Google já a tinha colocado no Chrome para iOS esta opção em 2023, enquanto uma barra de endereço inferior foi considerada para Android há anos. Esta iniciativa moderna ganhou força em outubro.