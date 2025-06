Google lança viagem no tempo no Street View para celebrar 20 anos do Google Earth

O Google Earth surpreendeu tudo e todos há 20 anos, e continua a ser bastante impressionante. Veja o que a gigante americana preparou para celebrar duas décadas de um dos seus mais icónico produtos.

Google Earth: assim se passaram 20 anos

Decorridas duas décadas, poder ver qualquer canto do planeta no Google Earth pode já não parecer tão impressionante, mas foi uma revolução em 2005.

O Google Earth passou por muitas mudanças desde então, e a Google prepara agora mais novidades para assinalar o 20.º aniversário do serviço. Em breve, o Google Earth vai permitir viajar no tempo com a integração de imagens históricas do Street View, e os utilizadores da versão Pro vão receber novas “informações orientadas por IA” — naturalmente, a Google não lança uma atualização sem incluir um toque de inteligência artificial.

O Google Earth começou por ser um cliente de desktop algo rudimentar, mas isso não impediu que fosse descarregado 100 milhões de vezes na primeira semana.

Hoje, o Google Earth está disponível na web, em aplicações móveis (Android e iOS) e na versão desktop Google Earth Pro. Independentemente da forma de acesso, os utilizadores vão poder reviver o passado.

Para assinalar os 20 anos do serviço, a Google inspirou-se numa tendência nas redes sociais do ano passado, em que as pessoas partilhavam imagens antigas de locais no Google Maps.

Agora, o Google Earth vai ter uma interface de “viagem no tempo”, permitindo visualizar imagens históricas do Street View de quase qualquer local.

Tirar proveito da cronologia 3D

Embora esta funcionalidade não seja completamente nova, a Google aproveita também o aniversário para destacar o recurso de cronologia 3D. Estas animações usam dados de satélite para mostrar como uma determinada área evoluiu ao longo do tempo, vistas de uma perspetiva mais elevada. Continuam tão impressionantes como quando foram apresentadas em 2021.

As funcionalidades com IA vão ser lançadas nas próximas semanas no Google Earth Pro, que tem sido gratuito na última década (antes custava 399 dólares, cerca de 344 euros, por ano).

É possível descarregar o cliente de desktop para Windows, Mac ou Linux, destinado a quem tem necessidades mais avançadas, como importação de dados SIG, impressão de alta resolução e um leque ainda mais vasto de imagens históricas.

Se utilizar essa versão do Earth, deverá ter acesso a uma coleção de chamadas “informações orientadas por IA”. Por exemplo, poderá descobrir a temperatura média da superfície ou a densidade de cobertura arbórea numa determinada área.

Isto pode ser útil para planeamento urbano ou construção, embora ainda não se saiba quantos destes dados estarão disponíveis na aplicação.

A Google afirma que o “ângulo da IA” está no uso de aprendizagem automática para classificar os pixeis. É possível que a empresa tenha simplesmente chegado à fase do “IA como palavra da moda”.

Ainda assim, mesmo que o Google Earth já não seja tão revolucionário como em 2005, é objetivamente notável que possamos ver a superfície inteira do planeta, em alta resolução, a qualquer momento.

Esta facilidade já permitiu a cientistas descobrir cavernas com fósseis e novos recifes de coral. E há muito por descobrir — a Google afirma que o Earth teve mais de 2 mil milhões de pesquisas no último ano.