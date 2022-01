Há muito que a União Europeia procura libertar-se de toda a dependência dos EUA no que toca a serviços prestados pela Internet. As medidas já implementadas são muitas, mas agora há uma nova a caminho e que vai criar uma independência ainda maior.

Chama-se DNS4EU e será um serviço de DNS que a União Europeia irá oferecer aos cidadãos, operadores de telecomunicações e a todas as empresas que operam no seu território. Esta é uma excelente proposta, mas que poderá trazer alguns problemas no que toca à liberdade de utilização da Internet.

Um serviço essencial para quem usa a Internet

O DNS é dos serviços mais importantes da Internet e, em simultâneo, um dos que menos visível é para os utilizadores. Esta "lista telefónica da Internet" garante aos utilizadores conseguem traduzir os nomes dos sites em endereços IP, onde os sites estão disponíveis.

Dada a importância deste serviço, a União Europeia quer agora garantir que tem disponível uma proposta para os seus cidadãos. O DNS4EU será uma alternativa aos serviços de DNS que a Google (8.8.8.8), a Cloudflare (1.1.1.1), OpenDNS (208.67.222.222), Norton (199.85.126.10) e outros oferecem aos utilizadores da Internet.

DNS4EU para nos libertarmos da dependência dos EUA

A proposta que foi apresentada pela União Europeia quer garantir que existe uma alternativa e que deixa de existir dependência dos EUA. Ao mesmo tempo, o DNS4EU visa a existência de um serviço independente e que garante a proteção dos utilizadores.

O DNS4EU deve oferecer um alto nível de resiliência, proteção de segurança cibernética global e específica da UE, proteção de dados e privacidade de acordo com as regras da UE, garantir que os dados de resolução do DNS sejam processados ​​na Europa e os dados pessoais não sejam monetizados

O projeto DNS4EU tem já um orçamento de 14 milhões de euros e, embora ainda seja cedo para saber como será implementado. Por agora é ainda apenas uma proposta, mas que será certamente aprovada e que tomará forma muito em breve, como aconteceu com outras medidas na mesma linha.

Polémica com possível censura da União Europeia

Curiosamente, o DNS4EU está já envolto em alguma polémica. Muitos alertam para o facto de poder ser aplicada alguma censura e bloqueio no acesso a conteúdos ilegais. Ficará também mais simples aplicar decisões dos tribunais nesta área.

O DNS4EU será, sem qualquer dúvida, uma solução importante e essencial da União Europeia. Vai garantir a independência dos EUA e trazer novos níveis de segurança para o serviço com maior invisibilidade, ao mesmo tempo que traz segurança e privacidade aos utilizadores.