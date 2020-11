Tesla lançará cores especiais para o novo supercarro elétrico Roadster

O bólide da Tesla, o Roadster, é ainda um trunfo que Elon Musk tem na manga para jogar na hora certa. A máquina tem sido melhorada, alguns testes já dão conta de números incríveis em relação à velocidade e autonomia. Contudo, o carro sem a cor certa não tem o mesmo impacto. Este vende muito pelo seu design. Como tal, o CEO da empresa já veio referir que o supercarro será lançado com “cores especiais”.

No que toca a cores, a Tesla tem sido muito parca na sua oferta. O vermelho, o azul, o branco e o preto são as cores que equipam os modelos já no mercado. O que poderá agora surgir?

Roadster terá cores especiais para um carro especial

Elon Musk confirmou que a Tesla planeia lançar “cores especiais” para o novo supercarro elétrico, o Roadster. A dúvida então passa por saber que paleta irá ser usada.

Quando a Tesla revelou pela primeira vez o Tesla Roadster de próxima geração em 2017, Musk disse que ele iria chegar ao mercado em 2020. No entanto, já no final de 2020, fica claro que o supercarro elétrico não chegará este ano. Contudo, parece que está próximo o lançamento. Musk dá algumas dicas sobre o assunto, e vem à baila um carro ‘halo’.

Estamos todos à espera de mais detalhes sobre a versão de produção do Roadster, depois de Musk ter anunciado que ele será melhor do que o protótipo que a Tesla revelou há 3 anos.

Para um carro especial, cores especiais

Hoje, Musk acrescentou que o novo Tesla Roadster será oferecido com novas “cores especiais”:

Teremos cores especiais para o novo Roadster, como fizemos para o original

Ora, para quem não sabe, o primeiro veículo da Tesla foi um carro desportivo de dois lugares chamado Roadster. A empresa descontinuou o modelo em 2011, mas o novo Roadster é uma versão da próxima geração daquele veículo original. Conforme alguns deverão estar lembrados, estas eram as cores originais que a Tesla ofereceu para o Roadster em 2008:

Assim, para o novo Roadster, a Tesla revelou apenas um protótipo funcional vermelho e um modelo cinza:

Segundo alguns outros bólides que usam cores especiais, podem de facto aparecer tons estranhos, até para um elétrico. Contudo, a cor não faz o carro e muito se vai falar deste bólide.

