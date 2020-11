Nunca foi tão fácil e rápido captar vídeo. É algo tão simples como tirar o smartphone do bolso e começar a gravar, com qualidade digna de uma boa câmara de há alguns anos atrás. É claro que, por si só, a captação pode necessitar de ajustes para um bom resultado final, e é aí que entra a edição de vídeo.

Entre muitas alternativas disponíveis, o VideoProc destaca-se pela simplicidade de utilização e compatibilidade alargada. E o melhor de tudo é que nesta Black Friday a licença para a versão completa do VideoProc está com desconto de 60%. Uma oportunidade a não perder se procura uma ferramenta versátil para processamento de vídeo.

São muitos os dispositivos que, com facilidade, pegamos e começamos a gravar vídeo. A vantagem é que, hoje em dia, qualquer dispositivo grava com qualidade aceitável e adequada para fazer edição posteriormente. Assim, seja para fazer uns cortes, juntar outros vídeos, adicionar legendas ou fazer ajustes de cor, é importante ter sempre à mão uma aplicação como o VideoProc.

As potencialidades do VideoProc na edição de vídeo

Por vezes, dada a simplicidade de algo, torna-se complexo passar essa informação em texto, mas nada como um vídeo demonstrativo.

O VideoProc é então uma ferramenta de edição de vídeo, disponível para Windows a Mac OS, que também é capaz de converter vídeo em dezenas de formatos. O processamento tem aceleração por hardware Level-3, compatível com GPUs Intel, AMD e Nvidia. Dessa forma, consegue acelerar até 47x em relação à duração do vídeo.

Essa rapidez é obtida não só pela aceleração por GPU, mas também graças à otimização do tamanho e da qualidade de saída.

Depois, permite fazer um conjunto de edições rápidas, de forma muito simples:

Cortar partes indesejáveis de um vídeo, e juntar diferentes de formatos diversos num só

Recortar vídeos para remover áreas negras; rodar vídeos em 360º

Virar um vídeo verticalmente ou horizontalmente; acelerar e desacelerar o vídeo

Ajustar o volume; corrigir a sincronização de vídeo/áudio

Ajustar o brilho e aplicar efeitos; remover o efeito olho-de-peixe

Adicionar legendas e marca de água, tornando-o personalizado

Se o vídeo estiver tremido, é fácil reduzir o tremor aplicando a funcionalidade de estabilização

Para utilizadores avançados, é ainda possível ajustar parâmetros como proporção (4:3, 1:1, 12,9, etc), ajustar o bit rate, frame rate, codecs, faixas de áudio, ajuste de compressão e resolução de 4K para 1080p/720p ou vice-versa.

Assim, para cada vídeo é possível escolher os ajustes pretendidos. Quando tudo estiver escolhido, resta premir Run e esperar que a magia aconteça.

Solução de um passo para converter, fazer download e gravar

Não importa se os vídeos provêm de um download ou se foram gravados com smartphone, câmara GoPro, drone, máquinas de filmar, etc. O VideoProc pode carregar e converter rapidamente mais de 420 formatos e dispositivos. Concretamente, é compatível com MP4 HEVC/H.264, MOV, AVI, WMV, FLV, AVCHD, WebM, iPhone, iPad, Android, Xbox, Surface, etc. Pode também converter uma diversidade alargada de formatos de áudio, como MP3, AAC, WAV, FLAV, W4A, OGG, etc. Não terá preocupações de compatibildiade com o VideoProcYou nearly don’t need to worry about the compatibility issue with VideoProc.

Por fim, há outras funcionalidades adicionais como ripar e fazer conversão de vídeo DVD para o formato preferido, fazer download de vídeo de dezenas de plataformas online e capturar o ecrã em vídeo ou gravar o vídeo da Webcam com a funcionalidade Recorder.

As novidades da versão VideoProc 3.9

A versão mais recente trouxe algumas novidades em algumas áreas da aplicação, tornado o software ainda mais completo e abrangente.

Assim, na nova versão pode contar com:

Aceleração por hardware GPU : suporte para aceleração com GPUs AMD para descodificação e codificação de vídeo HEVC & H264.

: suporte para aceleração com GPUs AMD para descodificação e codificação de vídeo HEVC & H264. Conversão : suporte para descodificação de vídeo AV1 para editar e converter; suporte de conversão de vídeo HDR10; suporte de WMA como formato de saída; suporte de conversão direcionada a novos dispositivos Apple (iPhone 12/Pro/Pro Max/mini e iPad Air 4).

: suporte para descodificação de vídeo AV1 para editar e converter; suporte de conversão de vídeo HDR10; suporte de WMA como formato de saída; suporte de conversão direcionada a novos dispositivos Apple (iPhone 12/Pro/Pro Max/mini e iPad Air 4). Download: suporte de download de vídeo AV1 a partir do YouTube; suporte de download de vídeos M3U8.

O VideoProc é atualizado regularmente, com melhorias nas funcionalidades atuais e com introdução de novas funcionalidades de acordo com o feedback dos utilizadores. Ao obter uma licença Lifetime do VideoProc, poderá desfrutar para sempre dos seguintes benefícios:

Remover os limites da versão trial e usar livremente todas as funcionalidades

Atualização gratuita para sempre, para a versão mais recente, sem quaisquer custos adicionais

Suporte técnico personalizado gratuito, para sempre

Garantia de 30 dias para reembolso no caso de insatisfação

Aproveite 60% de desconto na licença VideoProc Lifetime nesta Black Friday.

Desconto de Black Friday para a versão completa e ganhe prémios!

Em plena semana de Black Friday, poderá usufruir de um desconto de 60% na compra de uma licença. Para isso, só precisa de colocar o código de desconto BF-SP durante o Checkout, ficando a um preço final de cerca de 30€.

Além disso, pode habilitar-se a vários prémios, como 2 gimbal DJI OM 4, 5 cartões eGift da Amazon de $50, ou 8 licenças de 1 ano do VideoProc no valor de $59,95. Basta colocar o seu email ao fundo da página promocional.

