Tesla está a considerar instalar uma refinaria de lítio para baterias no Texas

À medida que o mercado dos veículos elétricos ganha cada vez mais força e adeptos pelo mundo inteiro, as fabricantes têm a responsabilidade de garantir a existência de unidades suficientes para os imensos pedidos que lhes chegam, assim como de desenvolver e criar modelos que satisfaçam as exigências dos seus clientes.

A Tesla é a marca mais sonante neste segmento, devido sobretudo à sua tecnologia avançada e ao investimento no setor dos elétricos. Como tal, as mais recentes informações indicam que a empresa de Elon Musk está agora a considerar a instalação de uma refinaria de lítio para baterias no estado do Texas.

Tesla está a pensar construir uma refinaria de lítio no Texas

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a Tesla estará a considerar a instalação de uma refinaria de lítio na costa do Golfo do Texas. Esta intenção prende-se com o compromisso da empresa de Elon Musk em garantir o fornecimento do principal compinente usado nas baterias dos carros, numa altura em que a procura por estes veículos é cada vez maior.

Esta possível instalação de refino de hidróxido de lítio para baterias, que a Tesla diz ser a primeira do género na América do Norte, irá processar "matéria de minério num estado utilizável para a produção de baterias". Estas declarações foram feitas pela empresa num pedido apresentado ao Texas Comptroller's Office no dia 22 de agosto.

Por sua vez, o Texas foi o estado escolhido com o propósito de a montadora tentar obter alguma redução nos impostos sobre a propriedade local. A aposta na refinaria já era algo que Musk havia mencionado anteriormente e parece que cada vez ganha mais forma.

Atualmente a Tesla enfrenta o desafio de não deixar que faltem os componentes para os seus veículos, pois há cada vez mais oferta e a concorrência é substancialmente maior quando comparado com a existente há apenas alguns anos.

Caso o projeto ande para a frente e seja aprovado, a construção da refinaria poderá ter início já no quarto trimestre de 2022 e começar a produção comercial até ao final de 2024, de acordo com o pedido feito pela empresa. E se tudo se realizar como previsto, a Tesla poderá ser a primeira do setor a investir diretamente no refino de lítio.