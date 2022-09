As autoridades norte americanas têm estado com uma avaliação muito atenta sobre as grandes empresas como a Google ou a Apple. Querem perceber a sua posição no mercado e a forma como estas podem estas a usar uma posição dominante para o controlar. A próxima a estar debaixo de fogo com o DOJ dos EUA parece ser a Google e o seu motor de pesquisa.

Esta poderá ser castigada e ser obrigada a mudar, o que poderá fazer com que a Apple venha a perder muitos milhões de dólares por ano.

Google pode custar milhões à Apple

Algo que se sabe que existe é que a Google paga a várias empresas para ser o motor de pesquisa de vários sistemas operativos. Um dos processos mais conhecidos é o que liga a gigante das pesquisas e a Apple. O que poucos conhecem, eventualmente, é o valor monetário real que está associado a contrato.

É neste contexto que o DOJ (Department of Justice) dos EUA está a focar-se na posição da Google, bem como nas suas práticas no mercado. Querem acusar a gigante das pesquisas de ter uma posição dominante e de fazer uso dessa situação para eliminar a concorrência e as suas possibilidades de crescimento.

Pagar para ter o domínio do mercado

Os argumentos do DOJ vão no sentido de a Google estar a pagar valores elevados para garantir uma posição nestes sistemas, em especial como o valor padrão na área das pesquisas. Esta é uma posição essencial para a gigante das pesquisas pois a maioria dos utilizadores não altera estes valores.

Assim, e do que o DOJ acusa, a Google vai permanecer como o motor de pesquisa padrão nestes sistemas.

Naturalmente que desta forma garante que será a pesquisa dominante nestas plataformas e no próprio mercado, não dando espaço a outros para ocupar essa posição padrão.

DOJ poderá castigar e mudar a pesquisa

Caso o DOJ prove a culpa da Google e que esteja a fazer esta manipulação, será multada e proibida de o repetir. Além disso, isso levará de imediato a que contratos como os que existem com a Apple sejam terminados ou no mínimo não renovados.

Assim, os muitos mil milhões, e há quem aponte para 15 ou 20 por ano, deixam de entrar nos cofres das gigantes que hoje estão veiculadas.

Este será um impacto grande para ambos os lados. Por um deles, a Google perde a posição que conseguiu assumir, seja ou não paga. Por outro, empresas como a Apple vão perder uma fonte de rendimento que é substancial e muito elevada.

Resta saber se e como o DOJ dos EUA irá resolver esta situação e, acima de tudo, até onde pretende ir.