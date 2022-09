Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Que apps de controlo parental devo usar no Android?

Boa noite, tenho uma criança de 10 anos e como vai para o 5º ano iremos dar-lhe pela 1ª vez um telemóvel. Podem, por favor, informar-me das melhores apps de controlo parental e como as configurar num telemóvel? Muito obrigado! V. Dias

No que quer que seja, o “melhor” é sempre relativo. Para esse caso em particular há imensas opções, opções essas que podem servir melhor uns utilizadores que outros. Não há como experimentar.

Mas claro, para experimentar, todas as sugestões são bem-vindas, e é isso que deixo aqui, sugestões.

Começo pelo Google Family Link. Além de estar no ecossistema Google (usado por uma boa parte de nós) e de ser gratuito, é intuitivo e tem as funcionalidades, digamos, essenciais. Não é “à prova de fogo”, também tem as suas falhas, mas será uma das opções mais interessantes que irá encontrar, tendo em conta o preço.

Para terminar, sugiro depois um conjunto de 3 apps/serviços que testámos e que constam num artigo publicado no Pplware há já algum tempo, mas que está plenamente atual:

[Respondido por Hugo Cura]

Há quebra de privacidade quando o NIF é revelado em público?

Caros senhores da Pplware, proponho -vos uma investigação digital no que esta pergunta pode suscitar a nível empresarial Como assim? Suponhamos que sois empregados de superfície comercial, ao fazer a pergunta sobre o NIF na fatura sabemos de antemão que irão pessoas dize-lo em voz alta. Quais os riscos que correm, como se gerem a nível empresarial? Existe ou não um risco de financial hacking quando esta pergunta é suscitada ou uma resposta á mesma é proferida? Existe ou não quebra de privacidade e confidencialidade ao simplesmente ouvir a resposta á pergunta e podendo ser hackers a faze-lo qual o crime? Atenciosamente, Flávio Miguel Pereira

Existe, de facto, uma quebra de privacidade quando um número privado é proferido em público, ainda que seja um público restrito.

Agora, o que se pode fazer com um número de contribuinte, seja NIF ou NIPC? O número, por si só, embora identifique uma entidade, singular ou coletiva, isoladamente não leva a muito longe… mas poderá criar chatices.

Por exemplo, podem ser declaradas despesas, ou emitidas faturas para determinado número de contribuinte que, dependendo do que for e da quantidade que for, pode desencadear alertas fiscais ou mesmo criminais. Além disso, atualmente, é fácil fazer compras online na UE com um NIPC e ter “direito” ao não pagamento do IVA. Legalmente, uma compra nessa situação seria um bem destinado a revenda ou para constar no inventário como um ativo da empresa… mas na realidade, poderá apenas ser fruto de uma utilização ilegítima de identidade. Ainda que, surgindo algum problema desagradável, possa ser fácil fazer prova da realidade, qualquer chatice será sempre de evitar.

Assim, a recomendação é ter sempre à mão um cartão, ou papel manuscrito, com o número de contribuinte para que possa ser dado ao operador de caixa, mantendo a privacidade para quem se encontra ao redor.

[Respondido por Hugo Cura]

Como desbloquear o arranque de uma app no Windows?

Boa tarde, Tenho uma aplicação que uso diariamente e que sempre que a abro, o windows me pergunta se desejo permitir que esta faça alterações no sistema. Como posso fazer para a colocar nas aplicações de exceção e de confiança para não estar sempre a perguntar isso? Saudações, André Gomes

De forma nativa, o Windows não permite fazer o que pretende, a tal exceção para uma aplicação. Tem a opção de desativar completamente o UAC mas, obviamente, não vai funcionar para outras aplicações.

No entanto, há solução, e duas formas de a executar.

A primeira consiste em criar um atalho especial para essa aplicação, que vai desencadear uma Tarefa criada com uma configuração específica.

A segunda, mais fácil, consiste em usar uma ferramenta, a UAC Trust Shortcut, que num passo faz a criação de todos os passos usados na criação da primeira solução.

Poderá ver estas duas opções no seguinte artigo:

https://www.thewindowsclub.com/create-elevated-shortcut-run-programs-bypass-uac

Recomendo a primeira opção, pois está tudo plenamente no seu controlo.

[Respondido por Hugo Cura]

Afinal quando vai chegar a atualização aos dobráveis da Samsung?

Pplware, falaram há alguns dias que os dobráveis da Samsung iam começar a receber uma nova versão do Android. O meu Flip 3 ainda não tem acesso a esta versão, o que me deixa a pensar se terá algum problema ou se sequer virá esta versão para o nosso pais. Estou a pensar corretamente ou devo aguardar ainda mais? E já agora, esta é já a versão 13 ou ainda temos de receber outra qualquer? Obrigado, Rodrigo Fontes

O que foi anunciado há alguns dias, foi a disponibilização geral do Android 12L, uma versão dedicada aos tablets e aos smartphones dobráveis.

Esta chegará como a One UI 4.1 e deverá demorar ainda alguns dias a chegar ao nosso país, para ser instalado no seu smartphone.

O que recomendamos é que aguarde mais uns dias, dado que é um processo lento e controlado. Esta versão vai chegar de certeza, só precisa de tempo.

Quanto à pergunta sobre a versão do Android, esta é, como dissemos antes, a 12L. No entanto, a Samsung está já a trabalhar na próxima versão e a One UI 5 chegará nos próximos meses.

[Respondido por Pedro Simões]

Windows 11 Home Modo S, que versão é esta do Windows?

Olá Pplware, Hoje tive a oportunidade de comprar um novo computador, mas tive algumas dúvidas que me levaram a hesitar e a colocar em pausa a compra. Não é uma máquina de topo, mas chega bem para o que eu quero, que se limita

a navegar na Internet e ver um ou outro filme. A minha grande dúvida está no sistema operativo que está presente e que eu não conheço. Falo do Windows S, que penso ser uma versão mais leve e que terá algumas limitações. Assim, a minha questão é apenas esta: Vale a pena este sistema ou vou ter ali um problema mais tarde. Agradeço a vossa resposta para continuar ou não com esta compra. Obrigado, Daniel Matias Nunes

Resposta:

O Windows 11 Home S é uma versão preparada para dar aos utilizadores uma maior segurança, através de algumas limitações no próprio sistema.

A mais visível é mesmo a origem das apps que podem ser instaladas. Estas passam a poder vir apenas da loja da Microsoft, que atualmente já vai estando bem recheada de propostas.

É um sistema que pode ser usado sem qualquer problema e que certamente será suficiente para o que precisa, mesmo com estas aparentes limitações.

Algo que deve ter em conta é que o Modo S, como é conhecido, pode ser desativado, ficando assim com um Windows 11 Home totalmente normal, e nesse momento sem qualquer limitação.

Para o fazer, deve seguir os seguintes passos:

No PC com o Windows 11 no modo S, abra Definições > Sistema > Ativação.

Localize a secção Mudar para o Windows 11 Pro e, em seguida, selecione a ligação Ir para a Store.

Na página que aparece na Microsoft Store (Sair do modo S ou numa página semelhante), selecione o botão Obter. Depois de confirmar esta ação, poderá instalar aplicações que não sejam da Microsoft Store.

Após esta mudança, o seu Windows está pronto a usar apps de qualquer fonte e sem qualquer limitação.

Há ainda que ter em conta que não existe forma de voltar para o Modo S sem ter de fazer uma reposição completa ao seu computador.

[Respondido por Pedro Simões]

