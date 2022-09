O Android é um sistema que tem de correr num leque de plataformas completamente diferente. Esta sua necessidade de ser completamente adaptável e mutável leva a que consiga ser usado em máquinas de topo ou em smartphones com recursos escaços.

Ainda que a prática atualmente seja ver smartphones com 6 GB, 8GB ou até 12 GB, há ainda alguns tão básicos com 1 GB de RAM e menos de 16 GB de armazenamento. Isso em breve poderá ser coisa do passado, com os novos requisitos mínimos que a Google definiu agora para o Android.

As regras da Google que têm de se seguidas

Apesar de ser um sistema aberto, a Google tem um controlo grande sobre parte do Android. Com os seus serviços e a loja de apps (GMS), ela pode definir em que moldes estes são instalados. Foi com essa idea que agora definiu as regras para a utilização e atualização do Android 13.

As regras definidas até agora permitiam que smartphones com apenas 1 GB de RAM pudessem receber o sistema da Google, algo que todos sabem que é insuficiente. Mesmo sendo um padrão mínimo, muitos fabricantes acabam por adotá-lo e criar propostas básicas, que interessam a muitos utilizadores.

Small bit of news here: Google is upping the minimum hardware requirements that handheld devices must meet in order to be able to bundle GMS.



Now, all handheld devices launching with Android 13+ must have at least 2GB of RAM and 16GB of flash storage in order to preload GMS. https://t.co/fDppuhlfoW — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 7, 2022

Android 13 agora obriga a ter mais RAM

A mudança que agora surgiu vem acabar com este tipo de dispositivos, estabelecendo novas regras. O padrão sobe e passa a situar-se nos 2 GB no que concerne à RAM que irá estar disponível para o sistema. No caso do armazenamento acontecerá o mesmo, passando agora a situar-se nos 16 GB, no mínimo.

Este passa assim a ser o padrão mínimo para que o Android 13 possa ser instalado e usado. Smartphones com menos que este valor, simplesmente ficam impedidos de ter acesso à nova versão do sistema da Google. isto aplica-se a novos dispositivos ou a outros que estejam a tentar ser atualizados.

Ano Versão RAM Mínima 2018 Android 8 512 MB 2019 Android 9 512 MB 2020 Android 10 512 MB 2021 Android 11 1 GB 2022 Android 12 1 GB 2023 Android 13 2 GB

Requisitos são mais exigentes ao longo do tempo

Como se pode ver acima, este é um cenário que a Google promove de forma periódica, ainda que a um ritmo lento. Já com a versão 11 a empresa mudou as regras e passou a exigir 1 GB de RAM, sendo até aí exigido apenas 512 MB de memória.

Apesar de ser ainda reduzido, este novo valor vem melhorar a usabilidade do sistema nos smartphones de entrada. Ainda assim, esta deve ser uma mudança que acontecerá apenas dentro de vários meses, uma vez que estas proposta de entrada só devem receber o Android 13 no futuro, saindo ainda com a versão anterior.