Mesmo sendo um sistema controlado de forma firme pela Microsoft, o Windows 11 e as versões anteriores são por vezes vítimas de erros aleatórios e muito estranhos. Estes surgem em atualizações, mas por vezes aparece deforma quase aleatória.

É um destes erros que está agora presente no Windows 11, e que impede alguns utilizadores de entrarem no sistema da Microsoft. A gigante do software já reagiu e tem uma solução a ser lançada para os utilizadores, para assim resolver a falha.

Esta é mais uma situação que parece surgir de forma aleatória no Windows 11 e que impede a sua utilização normal. A própria Microsoft já reconheceu o problema e assim que foi reportado começou de imediato a trabalhar na sua solução.

A sua descrição é simples e é relatado que os utilizadores ficam impedidos de fazer login no sistema, tornado as suas contas bloqueadas. A avaliação inicial mostrou que esta falha terá chegado ao Windows 11 com a atualização KB5016691.

Um pormenor que diferencia esta falha é que afeta apenas os sistemas onde uma nova conta Microsoft tenha sido adicionada. As contas locais não parecem afetadas e também as que estão associadas a ambientes empresariais (Ative Directory ou Azure Ative Directory) estão imunes a esta falha.

Outra particularidade desta situação é que a falha parece ser temporária e surgir apenas após um reiniciar do Windows 11. Nesses momentos os utilizadores vão ser impedidos de fazer a autenticação e o problema manifesta-se. Ao fim de alguns minutos, o problema desaparece e o login é realizado sem problemas.

A Microsoft entretanto já tem a solução para esta falha e está a aplicá-la de forma silenciosa nos sistemas afetados. Com o Known Issue Rollback, a gigante do software vai conseguir eliminar a falha e provavelmente em 24 horas estes sistemas ficam sem o problema presente.

Este é mais um problema que a Microsoft resolveu rapidamente. O seu impacto era grande e limitava a utilização do Windows 11, trazendo graves entraves aos utilizadores. Agora, e de forma automática, tudo volta ao normal, como é pretendido.