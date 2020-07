Tesla Cybertruck: reservas da pickup futurista chegam à China

Revelado em novembro de 2019, a Tesla Cybertruck é já um sucesso. Apesar de ser um modelo muito diferente daqueles a que estamos habituados, é também uma excelente promessa e, por isso, os consumidores já apostaram nas suas encomendas.

Depois de conquistar os americanos e a polícia do Dubai, a Cybertruck pode agora ser reservada na China.

Elon Musk orienta Cybertruck para a China

Algumas semanas após a revelação oficial, Elon Musk atualizou os seus seguidores do Twitter sobre o número de encomendas até aí registadas. O veículo arrojado e futurista da Tesla contava já com cerca de 250 mil reservas.

Após milhares de norte-americanos garantirem a pickup elétrica, a página oficial dedicada a esse feito está agora disponível na China. A informação foi publicada na rede Reddit. A reserva pode ser feita e pressupõe o pagamento de 141 dólares, valor ligeiramente acima dos 100 dólares solicitados nos Estados Unidos.

A verdade é que os modelos pickup não são muito populares na China, pelas várias medidas implementadas, como as proibições nos centros urbanos associadas a emissões. Contudo, a Tesla tem visto o seu mercado crescer no país e a Cybertruck pode ser uma rampa de lançamento ainda maior. Isto, porque a China parece estar muito interessada neste novo modelo.

Um modelo de sucesso ainda por construir

Apesar dos milhares de reservas, a Cybertruck só começará a ser produzida no final de 2022. Aliás, o local de produção é ainda uma incógnita. Através do Twitter, Elon Musk informou, em março, que estava à procura de uma fábrica para produzir o SUV elétrico Model Y e a Cybertruck. Em princípio, a fábrica ficará localizada no centro dos Estados Unidos, sendo Austin e Tulsa duas das opções.

Ainda que as reservas não representem compras efetivas, o balanço tem sido muito positivo e, quanto mais não seja, pode assumir-se como um estudo sobre os interesses dos mercados onde Elon Musk pretende atuar.