Tesla Cybersquad esgotou em menos de 24 horas

Há uns dias, falamos-lhe de um quadriciclo desenhado, pela Tesla, para os mais novos. Recorda-se do Cybersquad? Pois bem, o veículo elétrico esgotou em menos de 24 horas e já há quem o esteja a revender pelo dobro do preço.

Cada vez mais a Tesla comprova que consegue vender tudo aquilo a que se propõe.

Há dois anos, a Tesla revelou a sua Cybertruck, tendo, na mesma altura, mencionado o Cybersquad. Dois anos mais tarde, embora não seja nos moldes que a fabricante apresentou, este último foi colocado à venda.

O veículo elétrico é uma versão infantil da Cybertruck da Tesla e esteve disponível, ainda que por pouco tempo, nos Estados Unidos da América (EUA). Os compradores começarão a receber o seu veículo elétrico dentro de duas a quatro semanas - não chegando, provavelmente, a tempo do Natal.

Assim como demonstrado no vídeo abaixo, a Cybersquad for Kids poderá acolher adultos.

No início da Cyber Week – que sucede a Black Friday, na última sexta-feira de novembro – a Tesla colocou à venda a Cybersquad for Kids, adequada para crianças a partir dos oito anos. Embora não seja um brinquedo barato, cerca de 1.700 euros, as poucas unidades disponibilizadas esgotaram em menos de 24 horas.

Conforme vimos aqui, o quadriciclo é alimentado por uma bateria de iões de lítio e funcionará com eletricidade, assim como acontece com a Cybertruck. Além disso, tem cerca de 25 km de autonomia, e uma velocidade máxima configurável de 16 km/h. Possui uma estrutura em aço, banco almofadado, suspensão ajustável e barras de luz LED.

Depois de esgotada, surgiram vários leilões no eBay para a venda da Cybersquad da Tesla por 3.000 euros. Além disso, alguns negociadores estão a disponibilizá-la por mais de 4.000 euros sem necessidade de licitar, e, apesar de não se saber se haverá alguém a comprá-la por estes valores, há também quem lhe esteja a associar 15.000 euros.

Leia também: