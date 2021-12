Novembro já era e chega o Big Doube 12.12 neste frio dezembro! Então, 12.12 ou Double 12, também é conhecido no Sudeste Asiático como a Black Friday dos solteiros.

Logo, se perdeu alguma oportunidade de Black Friday esta é a melhor altura para seguir a GoDeal24.com, obtendo todo o seu software favorito. Não perca, já!

Esta Semana, a Godeal24 acaba de lançar a venda do Big Double 12, com um desconto de até 62% no preço total e nos produtos de venda!

Hot Products, preço especial

Big Double 12.12: São promos que valem por Black Friday

Sem demora, olhou para a lista do ponto anterior mas ainda não encontrou o que precisa? Não se preocupe, ainda há para apresentar

Office 2021, Office 2019 ou ainda o Office 2016? Decida por si

Certamente deseja atualizar para uma experiência sem confusões na gestão dos seus dados? O Office 2016 ou Office 2019 da Godeal24.com permitem poupar 58% na compra.

Portanto, basta aplicar o código de cupão SGO50 durante o checkout e obter o desconto na Black Friday Sale:

Descubra outras campanhas com o Windows, aqui.

Por outro lado, ao usar o cupão SGO62 ainda obtemos bastantes bundles (pacotes de software):

Saiba tudo sobre os pacotes de Office e Windows na GoDeal24.

62% de desconto nos outros produtos Microsoft nesta Black Friday Sale: SGO62

Além disso, na GoDeal24, encontrará múltiplos produtos Microsoft, como várias versões do Office, Project e outros.

Neste momento, podemos adquirir todos esses produtos com um desconto de 62% através do cupão: SGO62

Conheça mais oppções do Office neste link.

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema.

O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.

Como pagar com o PayPal?

Obviamente, é possível pagar utilizando o PayPal através do seguinte método:

Após a escolha dos produtos, ir para o ecrã de checkout e continuar como convidado (ou criar uma conta).

Pode obter a opção Cwalletco por defeito na "Payment Information" - clique continuar.

Ir para "Order Review" no ecrã de checkout e clicar "Place Order";

Clique em "Choose Payment Method" e depois clique em "Proces order":

Ser-lhe-á mostrado um ecrã com várias opções de pagamento, pode agora utilizar Paypal ou Cartão de crédito (também através do Paypal):