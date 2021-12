Utilizadores gastam $133 mil milhões com Apps em 2021. App Store bem mais forte Google Play

O mercado de aplicações Apple é mais atraente pela sua capacidade de receita apesar de ser um mercado menor. No geral, as lojas de aplicações são um grande negócios e neste ano as lojas da Apple e Google atingiram os 133 mil milhões de dólares em vendas.

Ano após ano, este mercado das apps cresce e pode ser uma grande oportunidade para os programadores.

Apps: Qualidade vs. Quantidade

O mercado das aplicações móveis cresce cada vez mais a cada ano, e os números mostram esta realidade. Segundo uma nova análise de mercado pela mão da Sensor Tower, publicada nesta terça-feira, os utilizadores neste ano de 2021 terão gasto cerca de 133 mil milhões de dólares em aplicações, o que confere uma subida de 20% face ao ano de 2020.

Curioso, ou talvez não, é o poder da App Store da Apple. Apesar de haver substancialmente menos dispositivos móveis da empresa de Cupertino, estes estão nas mãos de utilizadores que geram muito mais receita que a conseguida pela Google Play.

A análise e respetivo relatório disponibilizado pela Sensor Tower, inclui dados tanto da App Store como do Google Play.

Assim, globalmente, só a App Store da Apple representa atualmente 85,1 mil milhões de dólares deste mercado, com um crescimento anual de 17,7%.

No que toca ao grande mercado Android, este apesar do domínio na quantidade de smartphone, tem utilizadores que gastam substancialmente menos. O valor em 2021 rondou os 47,9 mil milhões de dólares de receita na loja de apps Google.

Mercado começa a normalizar no "pós-pandemia"

Não há ainda efetivamente um pós-pandemia no que toca à doença COVID-19. Contudo, depois de 2020 ter sido fustigado com uma nova e terrível realidade, que forçou a uma vida diferente, o tempo é de normalização face ao que era antes do mercado de aplicações.

Quer isto dizer que após o boom na adoção e nos gastos tanto para jogos móveis como para aplicações não relacionadas com jogos em 2020, as tendências do mercado começaram a normalizar-se em 2021, uma vez que se prevê que os gastos do consumidor mundial atinjam aproximadamente 133 mil milhões de dólares em compras na app, aplicações premium, e subscrições em toda a App Store e Google Play, de acordo com dados da Sensor Tower Store Intelligence.

Isto representa um crescimento de 19,7% em relação ao ano anterior de 111,1 mil milhões de dólares em 2020. Esta realidade quase que espelha o crescimento de 21% em relação ao ano de 2019.

A investigação observa que o crescimento se deve à normalização do mercado após os impactos da COVID-19 no ano passado, pelo que é plausível imaginar que os resultados serão ainda melhores em 2022.

TikTok continua líder nas receitas e tiktokers cada vez são mais

Sem surpresas, o TikTok é a melhor aplicação de receitas do ano, uma vez que a plataforma de vídeo atingiu 3 mil milhões de dólares de receitas em junho.

Outras aplicações que impulsionaram o mercado de aplicações móveis em 2021 foram YouTube, Tinder, e Disney+. Aplicações como Tencent Video, iQIYI, Piccoma, QQ Music, e Youku estão também entre as principais aplicações de receitas na App Store da Apple.

Quando se trata de números de downloads, o TikTok continua a ser o número um da lista. No entanto, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, e Zoom vêm logo atrás dele.

A Sensor Tower também publicou um ranking dedicado aos jogos. Apenas na App Store, espera-se que os jogadores gastem 52,3 mil milhões de dólares até ao final do ano.

No iOS, o jogo mais descarregado em 2021 foi o PUBG Mobile, enquanto Honor of Kings liderou a geração de receitas para o ano.

Mais detalhes sobre a pesquisa podem ser encontrados no website da Sensor Tower.