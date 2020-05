Com a chegada do estado pandémico ao globo, os mercados estão a ajustar-se para tentar responder. A China anunciou que iria reduzir 10% na ajuda à compra de automóveis elétricos este ano. Esta medida constitui o primeiro passo na retirada gradual dos subsídios previstos pelo Governo do país asiático, que os reduzirá em 20% em 2021 e 30% em 2022.

Os subsídios serão gradualmente substituídos por quotas mínimas de vendas de automóveis elétricos, que terão de ser cumpridas por todos os fabricantes. A Tesla respondeu já ao ajuste das políticas para este segmento.

Tesla baixa preço para continuar a pressionar mercado na China

Atualmente, na China, os veículos da “nova energia” (elétricos a bateria, pilhas de hidrogénio e híbridos plugin) representem 5% das vendas de automóveis. Contudo, prevê-se que atinjam 20% até 2025. A alteração mais importante no novo programa de ajuda é um novo preço máximo de acesso à ajuda, que foi ligeiramente reduzido. Assim, tal ajuste, deixou de fora os subsídios atribuídos ao Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD.

O modelo americano é o carro elétrico mais vendido no mercado chinês, pelo que, como se esperava, a Tesla decidiu baixar o seu preço para manter a sua competitividade e não deixar de estar abrangido pelos subsídios. Nesse sentido, este modelo passou a custar 37.574 euros, um valor bastante atrativo para uma berlina premium do segmento D, e que será ainda mais quando os subsídios correspondentes forem aplicados.

Tesla irá fabricar mais Model 3 e Model Y na Gigafábrica 3 de Xangai

A Tesla pretende produzir cerca de 150.000 unidades por ano na Gigafábrica 3 de Xangai. Contudo, este número aumentará a curto prazo para 250.000 unidades, quando o recém-lançado Model Y for adicionado às linhas de produção. É muito provável que o SUV, tal como a berlina, tenha uma versão inicial com um preço inferior ao limite da ajuda.

Como se pode ver, o preço do Modelo 3 Standard Range Plus RWD na China e nos Estados Unidos é extremamente atrativo. Poder-se-á perguntar se, quando os carros começarem a ser produzidos na Gigafábrica 4 de Berlim, terão um preço inicial tão competitivo. Não se deve perder de vista que, apesar de custar cerca de 50.000 euros, o modelo tem uma procura muito elevada na Europa (foi o segundo carro mais vendido no mercado em março, apenas atrás do Volkswagen Golf).

