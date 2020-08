Rolls-Royce Phantom V de 1961 ganha nova vida… elétrica

A arte de restaurar carros antigos é um “vício” para muitos colecionadores e amantes dos veículos de quatro rodas. Hoje tornar um clássico das estradas num veículo elétrico também é possível e um dos mais recentes projetos da Lunaz passaram por dar uma nova vida ao Rolls-Royce Phantom V, um clássico de luxo de 1961.

Este carro vem juntar-se aos Jaguar XK120 e Bentley S2 Flying Spur, também modelos já modificados.

Rolls-Royce Phantom V, um clássico adaptado aos tempos modernos

Rolls-Royce Phantom V surge como o primeiro Rolls-Royce Clássico elétrico do mundo. Trata-se de um trabalho da empresa britânica Lunaz, é o primeiro carro de uma série de clássicos Rolls-Royce com emissão zero restaurados e reprojetados para incluir o Phantom V e o Silver Cloud.

Serão apenas 30 os carros que serão modificados e restaurados à mão, podendo fazer já o seu pedido de luxo. O preço praticado poderá ser variável, mas começa nas 500 mil libras, um pouco mais de 500 mil dólares.

O modelo Phantom V de 1961 será assim adaptado aos tempos modernos, com uma bateria de 120 kWh que, segundo a empresa, poderá ter uma autonomia para 480 km.

A cabine do Phantom V 1961 foi atualizada com um sistema de entretenimento informativo totalmente integrado, juntamente com navegação por satélite e controlo de temperatura. Cada um dos passageiros traseiros recebe um ecrã próprio atrás da mesa de piquenique e tem acesso a um pequeno “bar” na unidade central.

O objetivo passou por restaurar todos os apontamentos existentes, como as madeiras. Mas depois foram adicionados pormenores como os tapetes traseiros em lã de alpaca ou a pintura em ouro rosa.

Por fora, tudo se tenta manter como na versão original, incluindo, no entanto, a entrada para a ficha do carregador elétrico.

Além deste modelo, a empresa está a trabalhar com vários modelos do Rolls-Royce Silver Cloud, com preços a partir das 350 mil libras.

Rolls-Royce Phantom V em vídeo