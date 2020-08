Não faça o download do AnTuTu Benchmark da Play Store, são clones e perigosos

Há uma espécie de retaliação disfarçada a acontecer na loja de aplicações da Google. Conforme podemos perceber, a Play Store foi invadida por supostas apps que se colam à imagem do AnTuTu Benchmark, ferramenta retirada da loja da Google por se recusar a cumprir as regras estabelecidas. Estas aplicações podem ser perigosas, dado que nem sempre fazem o que supostamente o utilizador está à espera.

Os clones falsos poderão ter uma ação enganosa no Android dos utilizadores e existem muitos, mas nenhum deve ser descarregado!

AnTuTu Benchmark na Play Store? Não, são clones e perigosos

No início deste ano, a Google removeu uma série de aplicações da Play Store, incluindo várias aplicações de benchmark AnTuTu. Tais aplicações permitiam aos utilizadores testar o desempenho do dispositivo. Contudo, a Google reprimiu as ferramentas devido à sua associação com o famoso Cheetah Mobile.

Conforme vimos, esta ação chegou ao ponto em que os utilizadores que tentavam fazer o sideload (carregar fora da loja) do APK do AnTuTu recebiam avisos sobre os perigos que ele poderia representar. Apesar de tudo isso, até hoje ainda pode descarregar este tipo de apps que afirmam ser benchmarks do AnTuTu na Play Store, mas estas são falsificações. E cuidado que não fazem o que se espera.

A Google não remove tudo porquê?

A questão que se coloca é saber a razão de ainda existirem estas apps na loja da Google. Por que razão não foram já eliminadas?

Suspeita-se que a Google “permita” estas apps porque não consegue provar que a sua ação vai contras as regras da loja. Aliás, quando muitos clones do Fortnite apareceram em 2018, a Google entrou em ação e removeu de fio a pavio. Assim, esperava-se que agora tivesse a mesma atitude, removendo estes imitadores e falsificadores.

A Google certamente sabe deste cenário e deverá agir. No entanto, os alertas feitos é que não descarreguem da loja algo que supostamente está a fazer-se passar por uma app que foi removida. Mesmo sabendo que a aplicação real AnTuTu está disponível no site da empresa e que muitos utilizadores vão lá diretamente ao APK Mirror.

