República Checa lutará contra medidas da UE que proibirão os carros a combustão

Apesar do esforço que tem vindo a ser feito pelas fabricantes e da vontade de alguns governos, a transição para uma mobilidade elétrica não é unânime. Exemplo disso é a República Checa que pretende lutar contra a proibição da venda de automóveis com motor de combustão na Europa.

A decisão surgiu, uma vez que o país é um dos principais fabricantes de automóveis per capita do mundo e a indústria representa uma importante fonte de rendimento.

A produção de automóveis com motor de combustão é um dos principais impulsionadores da riqueza da República Checa, na medida em que, atualmente, a indústria automóvel representa quase um terço da economia. Então, o primeiro-ministro checo, Andrej Babis, anunciou que vai lutar contra a proposta da União Europeia (UE) que prevê a proibição de veículos a gasóleo e gasolina, a partir de 2035. O descontentamento deve-se a uma alegada mudança drástica que poderá ter um efeito muito negativo nas finanças do país.

Neste momento, a República Checa abriga duas fábricas da Sköda (uma marca do Grupo Volkswagen) e, em breve, juntar-se-ão outras duas operadas pela Hyundai e pela Toyota.

Não concordamos com a proibição da venda de carros que funcionam com combustíveis fósseis. Não é possível. Não podemos implementar o que os fanáticos verdes inventaram no Parlamento Europeu.