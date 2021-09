Chefe da polícia de Londres usa 11 de setembro para atacar sistema de mensagens cifradas

Cada vez é mais complicado para as autoridades e para os hackers terem acesso a mensagens dos utilizadores. Isto porque as aplicações e plataformas estão a cifrar de ponta a ponta essas mensagens. Então torna-se muito difícil para as autoridades vigiar as informações de pretensos criminosos. No entanto, a privacidade do indivíduo comum tem de prevalecer.

Em total discordância sobre estes métodos de proteção de informações, a chefe da polícia de Londres, Cressida Dick, usou o 20.º aniversário do 11 de setembro para atacar empresas como Apple, WhatsApp, Telegram e Signal por oferecerem serviços de mensagem criptografada de ponta a ponta.

11 de setembro usado para criticar sistema de mensagens cifradas

A comissária da Polícia Metropolitana de Londres, Cressida Dick, escreveu um artigo de opinião no The Telegraph no qual relembra a tragédia do 11 de setembro e diz que os serviços de mensagens criptografadas tornam mais difícil, ou até mesmo impossível, impedir ataques terroristas.

Há vinte anos, o mundo via-se como um dos mais devastadores ataques terroristas que se desenrolou nos ecrãs de televisão. Fui recentemente nomeada como Comandante no Met na altura. Observei no 9.º andar da Scotland Yard, e à medida que os acontecimentos se desenrolavam apercebi-me que não só teriam um impacto sísmico nos EUA, mas também que as réplicas e reverberações seriam sentidas aqui no Reino Unido e em todo o mundo[...] O 11 de setembro foi um momento decisivo, confirmou que o terrorismo era uma ameaça verdadeiramente global que exigia uma resposta global. Desde então, o cenário do terrorismo mudou e mudou de várias maneiras. O que começou como a nossa resposta à crescente ameaça de grupos terroristas islamistas como a al-Qaeda no início dos anos 2000 continuou até ao confronto com Daesh e a sua capacidade de inspirar e dirigir ataques em todo o mundo, até à ameaça terrorista de grupos de extrema-direita. Esta mudança global só ganhou ritmo nos últimos anos com os avanços na tecnologia das comunicações. Grupos terroristas - independentemente da sua ideologia deformada ou persuasão - têm explorado isto para alcançar, recrutar e inspirar qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer altura através das redes sociais e da Internet. A ameaça de células terroristas sofisticadas a serem dirigidas a partir do estrangeiro foi acrescentada pela dos indivíduos que realizam ataques rudimentares com muito pouco planeamento ou aviso. O atual enfoque na encriptação por muitas grandes empresas tecnológicas só serve para tornar o nosso trabalho de identificar e deter estas pessoas ainda mais difícil, se não mesmo impossível em alguns casos.

O Secretário do Interior Priti Patel anunciou na semana passada que o governo procurava empresas tecnológicas que pudessem encontrar uma forma de "manter as crianças seguras em ambientes como as plataformas de mensagens online com encriptação de ponta a ponta".

Entre as duas, utilizaram as duas questões mais emotivas do terrorismo e do abuso sexual infantil como justificação para procurarem comprometer a privacidade de serviços de mensagens como iMessage (Mensagens), FaceTime, e WhatsApp.

As declarações aconteceram numa altura em que até a Apple está a ser atacada pelos seus planos de digitalização CSAM. Enfrentou objeções significativas de grupos de direitos civis, funcionários da Apple, e profissionais de segurança. Como consequência a Apple suspendeu para já a implementação deste serviço.