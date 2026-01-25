Questão: concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado?
Aprovado esta semana, um novo modelo introduz em Portugal a figura do tutor no processo da obtenção da carta de condução, permitindo que um aluno frequente aulas práticas com a mãe ou o pai, por exemplo, para a aprendizagem. Assim sendo, queremos saber se concorda com esta novidade.
Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?
O Governo português aprovou, na quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, um novo regime legal que permite aprender a conduzir com um tutor, oferecendo uma alternativa às aulas práticas tradicionais nas escolas de condução.
Conforme informámos, a medida integra um conjunto de alterações às regras para obtenção da carta de condução da categoria B, que abrange automóveis ligeiros até 3500 kg e com capacidade até nove lugares.
O novo modelo introduz, em Portugal, a figura do tutor, até agora pouco utilizada. Em vez de realizar todas as aulas práticas com um instrutor profissional de uma escola de condução, o aluno poderá escolher entre:
- Frequentar aulas práticas com um tutor registado, como um pai, mãe ou outro familiar, em locais específicos preparados para a aprendizagem da condução.
- Manter a inscrição numa escola de condução, que poderá avaliar se o candidato necessita de aulas complementares com um instrutor profissional.
Segundo o Governo, este regime alternativo cumpre as normas de segurança rodoviária, sem comprometer o papel central das escolas de condução nem do exame final oficial.
Ainda que os candidatos à carta de condução consigam, por esta via, maior flexibilidade na aprendizagem prática, a alteração levanta algumas questões, nomeadamente sobre o risco de instrução insuficiente, segurança rodoviária e falta de uniformidade no processo.
Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.
Participe na nossa questão desta semana
Obrigado pela participação!
Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.
Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com
Só quem não anda nas estradas portuguesas para inventar uma destas. Vão ensinar o quê, não fazer pisca? Passar por cima de tudo e todos? Fazer rotundas aos ziguezagues?
Muita especulação, como seja:
– “o aluno poderá Frequentar aulas práticas com um tutor registado, em locais específicos preparados para a aprendizagem da condução.” Enquanto não houver regulamento não se sabe quais são as restrições de locais – nem se o carro tem que levar a placa azul “L”
– “ou Manter a inscrição numa escola de condução”. Do que se sabe, a inscrição continua a ser obrigatória.
Quanto a ser o pai ou a mãe o tutor, francamente desaconselho – só vão enervar o/a infeliz que os tem que aturar.
Em teoria, poderá fazer sentido, ainda que por um paternalismos exacerbado, muitos familiares, seja na condução ou aprendizagem em geral, por falta de paciência, chico-espertismo, ou bota-àbaíxísmo, só desajudam.
Com isto, e para poupar, muitas pessoas vão ser encurraladas a seguir o caminho da tutoria, o que pode ser uma experiência ainda bem pior e desmotivadora.
O que virá daí não será muito diferente do q já se assiste na condução dos TVDE. Portanto entede-se a decisão do governo que apenas pretende a uniformização deste tipo de comportamentos nas estradas.
Aprendi a conduzir com o meu pai, fiz as aulas mínimas na escola de condução porque fui obrigado, fui a exame e passei facilmente. Claro que concordo com esta medida. Hoje tenho 40 anos, sem qualquer incidente e já estou a ensinar o meu filho de 16 anos a conduzir.
E acho muito bem!
Contudo, do meu ponto de vista, o ensino de um instrutor profissional, e já habituado aos erros dos seus alunos, é fundamental para formação do futuro condutor.
E no entanto não sabes fazer isto: https://youtu.be/oRlvobAHI3g?t=66
Eu sei porque vi a série Knight Rider religiosamente e aprendi a conduzir sem escolas.
Nunca é tarde para aprenderes é fazeres-te á estrada pública!
isto e estupido. O gajo que inventou esta lei também e estupido. todos os dias se vê as pessoas a conduzir e estar constantemente a fazer asneiras. agora vai passar esses conhecimentos para o filho ou filha. vai haver maior sinistralidade lei estupida.