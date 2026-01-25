Questão: concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado?

Aprovado esta semana, um novo modelo introduz em Portugal a figura do tutor no processo da obtenção da carta de condução, permitindo que um aluno frequente aulas práticas com a mãe ou o pai, por exemplo, para a aprendizagem. Assim sendo, queremos saber se concorda com esta novidade.

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

O Governo português aprovou, na quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, um novo regime legal que permite aprender a conduzir com um tutor, oferecendo uma alternativa às aulas práticas tradicionais nas escolas de condução.

Conforme informámos, a medida integra um conjunto de alterações às regras para obtenção da carta de condução da categoria B, que abrange automóveis ligeiros até 3500 kg e com capacidade até nove lugares.

O novo modelo introduz, em Portugal, a figura do tutor, até agora pouco utilizada. Em vez de realizar todas as aulas práticas com um instrutor profissional de uma escola de condução, o aluno poderá escolher entre:

Frequentar aulas práticas com um tutor registado , como um pai, mãe ou outro familiar, em locais específicos preparados para a aprendizagem da condução.

, como um pai, mãe ou outro familiar, em locais específicos preparados para a aprendizagem da condução. Manter a inscrição numa escola de condução, que poderá avaliar se o candidato necessita de aulas complementares com um instrutor profissional.

Segundo o Governo, este regime alternativo cumpre as normas de segurança rodoviária, sem comprometer o papel central das escolas de condução nem do exame final oficial.

Ainda que os candidatos à carta de condução consigam, por esta via, maior flexibilidade na aprendizagem prática, a alteração levanta algumas questões, nomeadamente sobre o risco de instrução insuficiente, segurança rodoviária e falta de uniformidade no processo.

Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.

Participe na nossa questão desta semana

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai? Sim

Não Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com