Questão: concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado?

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Abanderado says:
    25 de Janeiro de 2026 às 12:07

    Só quem não anda nas estradas portuguesas para inventar uma destas. Vão ensinar o quê, não fazer pisca? Passar por cima de tudo e todos? Fazer rotundas aos ziguezagues?

    Responder
  2. Max says:
    25 de Janeiro de 2026 às 12:30

    Muita especulação, como seja:
    – “o aluno poderá Frequentar aulas práticas com um tutor registado, em locais específicos preparados para a aprendizagem da condução.” Enquanto não houver regulamento não se sabe quais são as restrições de locais – nem se o carro tem que levar a placa azul “L”
    – “ou Manter a inscrição numa escola de condução”. Do que se sabe, a inscrição continua a ser obrigatória.
    Quanto a ser o pai ou a mãe o tutor, francamente desaconselho – só vão enervar o/a infeliz que os tem que aturar.

    Responder
  3. Nuno Magalhães says:
    25 de Janeiro de 2026 às 12:35

    Em teoria, poderá fazer sentido, ainda que por um paternalismos exacerbado, muitos familiares, seja na condução ou aprendizagem em geral, por falta de paciência, chico-espertismo, ou bota-àbaíxísmo, só desajudam.

    Com isto, e para poupar, muitas pessoas vão ser encurraladas a seguir o caminho da tutoria, o que pode ser uma experiência ainda bem pior e desmotivadora.

    Responder
  4. Yamahia says:
    25 de Janeiro de 2026 às 12:36

    O que virá daí não será muito diferente do q já se assiste na condução dos TVDE. Portanto entede-se a decisão do governo que apenas pretende a uniformização deste tipo de comportamentos nas estradas.

    Responder
  5. Joao says:
    25 de Janeiro de 2026 às 12:47

    Aprendi a conduzir com o meu pai, fiz as aulas mínimas na escola de condução porque fui obrigado, fui a exame e passei facilmente. Claro que concordo com esta medida. Hoje tenho 40 anos, sem qualquer incidente e já estou a ensinar o meu filho de 16 anos a conduzir.

    Responder
  6. toni says:
    25 de Janeiro de 2026 às 14:10

    isto e estupido. O gajo que inventou esta lei também e estupido. todos os dias se vê as pessoas a conduzir e estar constantemente a fazer asneiras. agora vai passar esses conhecimentos para o filho ou filha. vai haver maior sinistralidade lei estupida.

    Responder

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

