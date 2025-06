Burla em parques de estacionamento! Um suspeito foi detido

Hoje em dia é preciso estar atento a tudo, pois as burlas são uma realidade. Além do modo digital, onde as burlas são muitas, há também outros cenários que têm servido de isco. Recentemente foi apanhado um suspeito que executava burlas em parques de estacionamento.

Suspeitos simulavam acidentes de viação

O Comando Territorial do Porto da GNR revelou que um homem foi detido no passado mês por suspeita de burla, extorsão e ameaças, no âmbito de uma investigação que culminou na "identificação dos suspeitos". Há, no entanto, outro suspeito.

Segundo as autoridades, os suspeitos simulavam acidentes de viação, alegando danos materiais durante manobras de estacionamento, e exigiam dinheiro às vítimas para reparação dos alegados prejuízos, ameaçando-as se estas recusassem pagar.

Refere a GNR do Porto que, "Durante a ação foi ainda possível apurar que os suspeitos burlaram uma idosa na via pública, tendo-lhe furtado um fio em ouro".