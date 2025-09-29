Que marca vende mais carros elétricos na Europa? Lista de agosto surpreendente

Depois de muitos meses complicados, o mercado de veículos elétricos na Europa parece estar a recuperar a um ritmo elevado. Isso volta a ser demonstrado em agosto de 2025 com um novo crescimento. A Volkswagen consolidou a sua posição de liderança, enquanto a Tesla regressou ao segundo lugar, ainda que com uma notável quebra.

Que marca vende mais carros elétricos na Europa?

O mercado de carros elétricos na Europa voltou a acelerar em agosto de 2025, mostrando que os consumidores continuam a apostar na mobilidade elétrica. As vendas cresceram quase 27% em relação ao ano passado, com um total de 159.810 novos veículos a chegar às estradas.

No centro desta corrida, a Volkswagen assume a liderança de forma clara. A marca alemã vendeu 16.105 unidades, um salto impressionante de 45% que a coloca confortavelmente no primeiro lugar. Este resultado mostra a força da sua gama de modelos ID no mercado europeu.

A grande surpresa do mês foi o regresso da Tesla ao pódio. Depois de alguns meses afastada dos lugares cimeiros, a marca de Elon Musk garantiu a segunda posição com 14.245 carros vendidos. No entanto, nem tudo são boas notícias para a fabricante americana. Foi a única marca no top 10 a registar uma quebra, com uma perda de 23% nas vendas face a agosto de 2024.

Marca Vendas de agosto Variação 2024/2025 Volkswagen 16.105 unidades 45% Tesla 14 245 unidades -23% BMW 12.546 unidades 7% Skoda 11.223 unidades 82% Audi 9.564 unidades 54% Hyundai 8.229 unidades 85% Mercedes-Benz 8.207 unidades 7% Renault 7.501 unidades 86% Ford 6.619 unidades 123% BYD 6.465 unidades 118%

Lista de agosto surpreendente pela positiva

A fechar o pódio, a BMW manteve uma trajetória de crescimento estável, com um aumento de 7% nas vendas, que totalizaram 12.546 unidades. Contudo, os movimentos mais significativos ocorreram nas posições seguintes, demonstrando a crescente competitividade e a ascensão de novas forças no mercado elétrico.

A Skoda quase roubou o lugar à BMW, com um crescimento explosivo de 82%, alcançando 11.223 matrículas. Também a Hyundai (+85%) e a Renault (+86%) registaram aumentos espetaculares, provando que a concorrência no setor dos elétricos está mais acesa do que nunca.

Estes dados, compilados pela consultora DataForce, mostram um mercado dinâmico e em rápida mudança, onde marcas como a BYD e a Ford também registaram crescimentos superiores a 100%. A corrida pela liderança dos carros elétricos na Europa está, sem dúvida, ao rubro.