Que marca vende mais carros elétricos na Europa? Lista de agosto surpreendente
Depois de muitos meses complicados, o mercado de veículos elétricos na Europa parece estar a recuperar a um ritmo elevado. Isso volta a ser demonstrado em agosto de 2025 com um novo crescimento. A Volkswagen consolidou a sua posição de liderança, enquanto a Tesla regressou ao segundo lugar, ainda que com uma notável quebra.
O mercado de carros elétricos na Europa voltou a acelerar em agosto de 2025, mostrando que os consumidores continuam a apostar na mobilidade elétrica. As vendas cresceram quase 27% em relação ao ano passado, com um total de 159.810 novos veículos a chegar às estradas.
No centro desta corrida, a Volkswagen assume a liderança de forma clara. A marca alemã vendeu 16.105 unidades, um salto impressionante de 45% que a coloca confortavelmente no primeiro lugar. Este resultado mostra a força da sua gama de modelos ID no mercado europeu.
A grande surpresa do mês foi o regresso da Tesla ao pódio. Depois de alguns meses afastada dos lugares cimeiros, a marca de Elon Musk garantiu a segunda posição com 14.245 carros vendidos. No entanto, nem tudo são boas notícias para a fabricante americana. Foi a única marca no top 10 a registar uma quebra, com uma perda de 23% nas vendas face a agosto de 2024.
|Marca
|Vendas de agosto
|Variação 2024/2025
|Volkswagen
|16.105 unidades
|45%
|Tesla
|14 245 unidades
|-23%
|BMW
|12.546 unidades
|7%
|Skoda
|11.223 unidades
|82%
|Audi
|9.564 unidades
|54%
|Hyundai
|8.229 unidades
|85%
|Mercedes-Benz
|8.207 unidades
|7%
|Renault
|7.501 unidades
|86%
|Ford
|6.619 unidades
|123%
|BYD
|6.465 unidades
|118%
Lista de agosto surpreendente pela positiva
A fechar o pódio, a BMW manteve uma trajetória de crescimento estável, com um aumento de 7% nas vendas, que totalizaram 12.546 unidades. Contudo, os movimentos mais significativos ocorreram nas posições seguintes, demonstrando a crescente competitividade e a ascensão de novas forças no mercado elétrico.
A Skoda quase roubou o lugar à BMW, com um crescimento explosivo de 82%, alcançando 11.223 matrículas. Também a Hyundai (+85%) e a Renault (+86%) registaram aumentos espetaculares, provando que a concorrência no setor dos elétricos está mais acesa do que nunca.
Estes dados, compilados pela consultora DataForce, mostram um mercado dinâmico e em rápida mudança, onde marcas como a BYD e a Ford também registaram crescimentos superiores a 100%. A corrida pela liderança dos carros elétricos na Europa está, sem dúvida, ao rubro.
parabéns aos construtores europeus que souberam dar a “volta por cima” e ir ao encontro do que os consumidores europeus querem, ou seja, marcas europeias e não aquelas “chinesices” 😉
Prova bem que não priorizam nem a segurança nem a eficiência… Levar para casa um carro com baterias de iões de lítio é por si só um problema… LFP menos grave mas baterias de Sodio era urgente implementar nos carros.
Claro….e andar com dezenas de litros de combustível é muito mais seguro…haja paciência para cientistas de meia tigela…
Melhor só andar com um tanque pressurizado de hidrogénio… É bombástico!
engraçado ver as flutuações ao longo dos meses entre as varias marcas, só demonstra que é algo de modas
Flutuações ? Como assim ?
Pensava que ía estar ali no topo a Dacia…, vê-se tantos elétricos deles…, principalmente TVDE…