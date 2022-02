Qual o transporte com menor pegada de carbono?

As pessoas parecem estar cada vez mais conscientes do impacto que as suas escolhas podem ter no ambiente. Relativamente aos transportes, a solução amplamente mencionada é a eletrificação das opções, depois de ponderado o uso de bicicleta ou andar a pé.

Contudo, será realmente esta a opção com a pegada de carbono menor? Vamos perceber!

Geralmente, os transportes representam uma percentagem significativa das emissões, totalizando uma preocupante pegada carbónica. Considerando que os governos e as próprias pessoas estarão, aparentemente, mais conscientes em relação ao impacto que as suas escolhas diárias poderão ter no ambiente, a ponderação na hora de escolher o meio de transporte a utilizar numa deslocação tornar-se-á habitual.

Essa ponderação deverá resultar de recolha de informação, que dirá aos indivíduos qual o meio de transporte com menor pegada de carbono, dependendo da viagem que pretende realizar – seja uma deslocação diária, ou viagem mais longa, de lazer ou em trabalho.

A infografia mostrada abaixo ilustra a pegada de carbono de cada transporte por passageiro-quilómetro, com base em dados do documento metodológico acerca dos gases com efeito de estufa elaborado pelo governo do Reino Unido.

De ressalvar que os rótulos originais estão especificamente relacionados com o Reino Unido, pelo que o Visual Capitalism alterou alguns deles para se encaixarem no contexto internacional.

Qual o meio de transporte mais eco-friendly?

O melhor será sempre andar a pé ou optar por uma bicicleta. Contudo, e no caso de não ser possível, saiba qual é o meio de transporte com a menor pegada de carbono. Note que esta é medida em gramas de gases emitidos por pessoa ao viajar um quilómetro. Esta medida inclui o dióxido de carbono, bem como outros gases com efeito de estufa.

Meio de transporte Emissões de CO2 por pessoa por km Voo curto 255g Carro médio (gasolina) 192g Carro médio (diesel) 171g Voo médio 156g Voo longo 150g Autocarro 105g Motociclo médio 103g Carro a gasolina (2 passageiros) 96g Veículo elétrico médio 53g Comboio nacional 41g Ferry 19g Comboio internacional 6g

Ora, realizar um voo curto ou conduzir sozinho são os métodos de viagem com maior emissão de dióxido de carbono. Todavia, se adicionar um passageiro ao seu carro, reduz as emissões e torna a condução mais eficiente.

No caso dos voos, as suas emissões dependem largamente da duração do trajeto. Por exemplo, voos curtos, domésticos, que poderão acontecer dentro de um país europeu, têm uma maior pegada individual de carbono. Por sua vez, os voos médios, onde entram as viagens internacionais que podem acontecer entre países da Europa, têm uma pegada carbónica significativamente mais baixa. Contudo, voos longos, com mais de 3.700 quilómetros, possuem uma pegada de carbono por pessoa ainda mais baixa.

Como escolher aquele que devo utilizar?

Em distâncias médias e longas, quando possível, a opção mais ecológica será a utilização de comboios. Por sua vez, para viagens domésticas, a melhor opção será conduzir um carro, ao invés de apanhar um voo. Neste casso, se puder dividir a viagem, incluindo mais passageiros, melhor ainda.

Posto isto, considere ainda que a dimensão de cada país varia e, por isso, deverá considerar a distância total, bem como as opções que estão disponíveis. Ou seja, um voo doméstico operado nos Estados Unidos poderá ser largamente diferente de um operado em Portugal. Além disso, a opção do comboio poderá não ser viável. Pese as suas opções e, sempre que possível, opte por aquela que é mais vantajosa para o ambiente.

