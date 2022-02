E Porque Hoje é Sexta

A filha apresenta ao pai seu futuro marido, um rapaz crente.

- Em que área você trabalha? - pergunta o pai.

- Eu não trabalho. - responde o rapaz, sorrindo placidamente.

- E como pretende sustentar minha filha? - indigna-se o pai.

- Deus nos dará tudo o que precisarmos. - responde o rapaz, erguendo os braços aos céus.

- E onde pretendem morar? - o pai prossegue indagando.

- Não temos onde morar - responde o rapaz, sempre com o mesmo sorriso - mas Deus providenciará para nós!

Nervoso, o pai pede licença e sai da sala para refrescar a cabeça. A filha corre até ele e pergunta, ansiosa:

- O que o senhor está achando do meu noivo, pai?

- Eu prefiro não falar o que estou achando dele... mas com certeza ele está me achando um Deus!