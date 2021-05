Portugal: venda de carros elétricos dispara em abril, mas Tesla não vendeu nenhum

Depois de uma época negra para o segmento automóvel, parece que finalmente há motivos para celebrar. As vendas de carros voltam a disparar e as soluções elétricas são cada vez mais procuradas pelos consumidores. A Tesla é uma das marcas mais sonantes neste segmento e também uma das mais desejadas, no entanto, em Portugal as opções parecem começar a ser outras.

No mês de abril, o quarto melhor mês de vendas de elétricos de sempre, a empresa de Elon Musk não viu matriculado um único carro em Portugal.

Recentemente, foram conhecidos os dados de vendas de carros na Europa, relativos ao mês de março. Depois de meses muito negativos para o setor, finalmente as vendas dispararam 63% com os Volkswagen Golf, Volvo XC40 e Tesla Model 3 a liderar os top de vendas nos seus segmentos.

Relativamente ao mês de abril, a ACAP – Associação Automóvel de Portugal – revelou (citado pelo Jornal de Negócios) que este foi quarto melhor mês de sempre de vendas de automóveis de passageiros totalmente elétricos. No total, forma matriculadas 924 unidades. Este valor apenas foi superado em dezembro de 2020, com 1138 unidades, março de 2020, com 983, e março de 2019, com 943 unidades matriculadas.

O mercado de carros elétricos cresce, mas Tesla não é opção

A Tesla domina o mercado de elétricos na Europa com o seu Model 3, no entanto, neste mês de abril não houve qualquer registo.

Os dados oficiais revelam que este foi o segundo mês, em que a empresa presente no país não tem vendas. Já tinha acontecido também em julho de 2020.

As vendas de elétricos puros em Portugal totalizam 2503 automóveis de passageiros nos primeiros quatro meses deste ano, uma quebra de 14,2% face a igual período de 2020.

A líder do mercado nos carros elétricos até abril é a Nissan, com 334 unidades vendidas, seguida de perto pela Peugeot, com 322. A Tesla ocupa agora a terceira posição, com 317.

Em abril, a Nissan vendeu 194 veículos, ou seja mais de metade das entregas realizadas nos primeiros quatro meses do ano. O grande destaque, no entanto, vai para a Volkswagen que vendeu 109 unidades, e Mercedes-Benz, com 88, que superaram a Renault e a Peugeot nas vendas mensais.