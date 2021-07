Portugal: Recorde de vendas de Veículos Elétricos em junho de 2021

Quem hoje pensa em comprar um carro certamente que não terá uma decisão fácil. Por um lado os “tradicionais” veículos a combustão e por outro os elétricos. No entanto, considerando o futuro, talvez a aposta em veículos plugin ou totalmente elétricos seja a melhor opção.

O mês de junho de 2021 fica marcado pelo recorde absoluto de vendas mensais de veículos 100% elétricos ao terem sido vendidos 1.360 veículos.

De acordo com a Associação de Veículos Elétricos (UVE) o passado mês de junho fica marcado por um recorde de vendas. O total de vendas de veículos elétricos (BEV+PHEV) atingiu as 2.940 unidades vendidas em Portugal.

Sendo o acumulado das vendas de VE atualmente, a meio do ano em curso, de 12.685 veículos elétricos novos vendidos, o que antecipa um aumento muito significativo nas vendas dos VE no cômputo final do ano de 2021, pois na totalidade do ano de 2020 tinham sido vendidos 19.697 veículos elétricos.

Segundo a UVE, o aumento das vendas nos veículos 100% elétricos (BEV) foi de 53% face a maio de 2021, e de 168% face ao mês homólogo (o mês de junho de 2020 foi muito afetado pelos efeitos da pandemia).

Estes são valores históricos não só devido à maior oferta, mas também devido a uma muito maior procura por parte dos cidadãos cada vez mais bem informados.

Os veículos híbridos plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle) também registaram um crescimento, neste caso de 7.4% em relação a maio de 2021 e de 93% em relação ao mês homólogo.

Até ao final do ano o segmento dos veículos elétricos deverá aumentar ainda mais. No conjunto das duas tipologias, os BEV e os PHEV, mantem-se e intensifica-se o crescimento mensal das vendas de veículos elétricos em Portugal, perspetivando-se uma segunda metade do ano em curso com um ritmo de crescimento igual ou mesmo superior para fecharmos o ano de 2021 com novos recordes de vendas de VE em Portugal.

UVE