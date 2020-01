Portugal: GALP vai ser a primeira a ter posto de hidrogénio

A Galp – maior produtor e utilizador de hidrogénio em Portugal – aderiu ao Hydrogen Council. Esta associação de grandes empresas e instituições mundiais que visa promover o desenvolvimento do hidrogénio enquanto solução mais competitiva para a descarbonização de inúmeros setores

Através de um comunicado, a empresa revelou que, até final do ano, terá posto de hidrogénio no nosso país.

A Galp produz anualmente cerca de 120 mil toneladas de hidrogénio que é utilizado no processo produtivo do seu sistema refinador. Encontra-se igualmente envolvida no lançamento do primeiro posto de abastecimento de hidrogénio em Portugal, que deverá abrir ainda este ano para abastecer uma frota de autocarros.

Posto da abastecimento de hidrogénio em Portugal até final do ano…

Recentemente a empresa aderiu ao Hydrogen Council em simultâneo outros 22 membros. Atualmente esta associação tem 81 associados, onde se incluem grandes empresas de energia, transportes e indústria. Mais recentemente, também do setor financeiro, que partilham uma visão comum sobre o papel do hidrogénio na transição energética.

A Galp revelou ainda está “envolvida no lançamento do primeiro posto de abastecimento de hidrogénio em Portugal, que deverá abrir ainda este ano para abastecer uma frota de autocarros“.

A mais longo prazo, a Galp está a avaliar outros projetos de larga escala. Sabe-se que a empresa pretende estabelecer parcerias relacionadas com a produção de hidrogénio verde a partir de energias renováveis e a sua associação à descarbonização de processos industriais e à mobilidade, ou para injeção em redes de gás natural.

Estes projetos encontram-se abrangidos pelo objetivo estratégico assumido pela Galp. O objetivo é alocar cerca de 40% do seu investimento anual líquido a oportunidades relacionadas com a transição energética e em projetos que contribuam para a redução global de emissões de CO 2 .

