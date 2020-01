O momento que todos os fãs de Stronghold esperam (ver aqui ou aqui) aproxima-se a passos largos à medida que também se aproxima a data de lançamento de Stronghold Warlords mas, enquanto a espera não termina, eis algumas novidades reveladas pela Firefly Studios sobre o jogo.

Venham conhecê-las.

Este ano é (pelo menos tudo indica que sim) o ano de Stronghold: Warlords. A Firefly Studios continua no entanto a manter as expectativas em alta com o lançamento de numerosas novidades sobre o jogo e elementos do mesmo.

Desta feita foram revelados pormenores sobre algumas das unidades presentes em Stronghold Warlords.

No trailer agora disponibilizado e que revela essas novidades, os elementos da equipa da Firefly Studios mostram três unidades especiais que irão fazer a sua aparição em Stonghold: Warlords.

Warlords bebe forte inspiração na História do Extremo Oriente, trazendo dessa forma essas influências para o jogo. Isso vai-se notar, entre outros aspectos, pela introdução de variadas unidades caracteristicas desses tempos e civilizações, como por exemplo os lendários cavaleiros Mongóis ou os Shoguns Japoneses.

Mongolian Horse Archer

Estes cavaleiros armados com arcos são perfeitos para lidar com unidades mais simples que ameaçam a economia do nosso Império em Stronghold. O facto de se movimentarem a cavalo traz-lhes uma enorme vantagem em campo aberto, enquanto que o uso do arco e flecha, permite-lhes atacar inimigos a uma distância relativamente segura.

Fire Lancer

Inspirados nas Jin-Song Wars da China Antiga os Fire Lancers deverão ser encarados como um grande apoio quando confrontados com massas de inimigos muito próximos uns dos outros. Isto pois apresentam uma habilidade especifica, ‘Immolate’ (Imolação), que lhes permite lançar fogo. Serão extremamente importantes também no momento de defender as muralhas dos castelos, uma vez que permitirão lançar fogo sobre as escadas invasoras, queimando-se antes de serem usadas. São, no entanto, bastante vulneráveis, pelo que será necessário ter atenção ao posicionamento de outras unidades para defender os Fire Lancer.

General

O General é uma introdução em Stronghold: Warlords e, de uma forma semelhante ao que outros jogos já fazem com unidades similares, permite aumentar a moral e empenho das unidades combatentes. Podem ser importantes por exemplo, para motivar os soldados numa derradeira tentativa de conquistar um castelo que parece impenetrável.

Stronghold: Warlords será lançado, via Steam, em 2020.