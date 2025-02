Porsche vai cortar 1900 postos de trabalho na Alemanha

A indústria automóvel está a viver uma fase complicada, com muitas mudanças a serem conduzidas. No meio da controvérsia, a Porsche planeia cortar 1900 postos de trabalho, na Alemanha, por forma a reduzir os custos e lidar com a queda da rentabilidade.

Sem recorrer a despedimentos forçados, a Porsche pretende reduzir o número de funcionários através de medidas voluntárias, tais como reformas antecipadas e pacotes de indemnizações.

Segundo um porta-voz da empresa, a par do corte de 1900 postos de trabalho, que afetará trabalhadores da principal fábrica da Porsche em Estugarda - Zuffenhausen e da sua unidade de I&D em Weissach, será adotada uma "abordagem restritiva" relativamente a novas contratações.

O objetivo é reduzir o número de postos de trabalho na Porsche nas principais instalações em Zuffenhausen e Weissach em 15% até 2029. A Porsche ainda está numa posição comparativamente boa. Mas há muitos desafios a ultrapassar - como o atraso no desenvolvimento da eletromobilidade ou as difíceis condições geopolíticas e económicas.

A Porsche, detida maioritariamente pelo Grupo Volkswagen, emprega cerca de 42.000 pessoas a nível mundial, atualmente, e 23.650 em Estugarda e na região circundante.

Estas medidas resultam da necessidade de repensar a abordagem, após uma queda das vendas, na China, e na sequência da baixa procura de veículos elétricos, na Europa.

Entretanto, a empresa está a demitir o seu diretor financeiro, Lutz Meschke, e o diretor de vendas, Detlev von Platen, após terem sido fortemente criticados pelo fraco desempenho da empresa e pela fraca cotação das ações.

A Porsche já tinha iniciado a redução de postos de trabalho em 2024, não renovando contratos a termo, enquanto outros estão, agora, a terminar. Esta medida foi considerada insuficiente, segundo o porta-voz.

