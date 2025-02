TikTok regressa às lojas de aplicações da Apple e da Google nos EUA

Depois de uma muito curta pausa, o TikTok está de regresso às lojas de aplicações da Google e da Apple, nos Estados Unidos da América (EUA).

Conforme avançado pela imprensa internacional, a Google informou sobre o regresso do TikTok à sua loja de aplicações, na quinta-feira, com a Apple a conduzir, também, a reposição da plataforma de entretimento na sua App Store.

O regresso do TikTok acontece, após Donald Trump prometer salvar a aplicação e assinar uma ação executiva que adia em 75 dias a promulgação de uma proibição da plataforma.

O futuro incerto do TikTok, que temos explorado, decorre de uma lei assinada, em abril passado, pelo então Presidente Joe Biden.

A lei deu à chinesa ByteDance 270 dias para vender a aplicação a um proprietário dos EUA ou a um dos seus aliados, ou enfrentar uma proibição, sob o argumento de preocupações de segurança nacional dos EUA.

No dia anterior ao bloqueio, o Supremo Tribunal alargou a proibição.

Em janeiro, o TikTok esteve bloqueado nos EUA durante cerca de 14 horas, com o Presidente Donald Trump a autorizar, entretanto, o seu funcionamento.

Apesar do curto bloqueio, a partir desse momento, em janeiro, o TikTok ficou indisponível nas lojas de aplicações da Apple e Google, juntamente com a Lemon8 e CapCut, pois as empresas enfrentariam multas, caso mantivessem as plataformas disponíveis.

De regresso às lojas de aplicações e com 75 dias extra, o Governo de Trump terá mais tempo para "determinar o caminho mais apropriado para avançar de uma maneira ordenada que proteja a segurança nacional, evitando o encerramento abrupto de uma plataforma de comunicação usada por milhões de americanos".